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警聯合勤教邀請林保署關山工作站　提示查緝山老鼠應注意事項

▲警方聯合勤教邀請林保署關山工作站要讓山老鼠無處可逃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方聯合勤教邀請林保署關山工作站要讓山老鼠無處可逃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局於利用22日9時聯合勤教時機，邀請林業及自然保育署台東分署關山工作站主任吳文雄及技正魏瑞廷至會場講述「查緝人員如何加強在法庭作證時之論述能力」，其中重點請員警於查處案件時，務必要詳細檢核申請人所出示之證明文件，因為部分是以「合法案件掩護不法案件」，所以要詳細核對申請書內項目，並向原申請單位核實，以免遭到瞞騙。

魏瑞廷於林保署有15年年資，其間與台東地檢署、橋頭地檢署、中部打擊犯罪中心、關山警察分局、保七總隊第九大隊及偵查小隊等單位配合查緝山老鼠，因此累積大量實務經驗。

魏瑞廷一開場就提出，查緝人員要有敏銳度，進入山區後蛛絲馬跡都不能放過，例如：透過林班內履帶痕跡與停放在林班外之挖土機上方的跡證等等，都要詳細記錄，並約談關係人以釐清案情。

另於案件現場，務必要全程錄音錄影，拍照時要有全景、近景、細部特徵及現場環境因子的紀錄，之後封鎖現場，進行採證，同時對於遭盜伐林木體進行編號，將各項證據先做保全，後續再進行偵訊時讓案件順利完成。案發第一時間若能詳細記載相關資訊與協助檢方提供有利的知識與證據時，在法院攻防時更能將犯嫌定罪。

且每次案件結束後，應做有效檢討與討論，讓查緝人員辦案技巧更精進，有足夠的資料提供檢方時，後續就無須花更多時間再法庭上證明各項疑異，讓破壞山林的山老鼠無所遁逃。

關山警察分局表示，轄內西有海岸山脈，東有中央山脈橫亙，山地總面積占有百分之85，感謝林保署及保七總隊等友軍單位，共同攜手守護山林安全。另呼籲民眾切勿以身試法，森林法110年間修正提高竊取森林主、副產物者裁罰金額，最高為新台幣6百萬元，如竊取貴重木及收受、搬運、寄藏、故買或媒介貴重木贓物者，依情節加重處罰其刑至2分之1，最高為新台幣2千萬元以下罰金；行政院為促進民眾舉發竊取森林主副產物案件，111年間修正森林保護辦法，提高舉報獎金最高至新台幣5百萬元。如果民眾有任何情資請直接通報林保署，或是撥打110報案，經查證可獲得檢舉獎金，請與警林共同維護山林資源。

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