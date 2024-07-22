孫安佐昔呼麻卻變「北市反毒代言人」？　蔣萬安澄清：他不是

記者袁茵／台北報導

狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐（孫健豪）話題不斷，4月在泰國呼食大麻擅闖民宅，後來又在台灣因持瓦斯火槍上街、家中有武器，引起外界討論，想不到21日晚間跑到台北市警察局舉辦的拒毒、反詐騙活動。對此，台北市長蔣萬安22日澄清，孫安佐不是代言人。

▲凱米颱風進逼台灣，台北市長蔣萬安防颱整備作業，一早便前往視察信義區東大排導流改善及清淤情形。（圖／記者湯興漢攝）

面對凱米颱風逼近，蔣萬安22日上午視察信義區東大排導流改善及清淤情形，並接受媒體訪問。針對孫安佐出席警察局的反毒活動，蔣萬安澄清，台北市警察局有回報，孫安佐不是代言人，也不是表演的嘉賓，而是警察局邀請的表演歌手為孫安佐好友，後來自己做圖框轉給朋友。

孫安佐（本名孫健豪）21日晚間與新經紀人、網紅「大麻煩」成員「重讀」現身台北市警局主辦的反毒、反詐「魂燃天乘動漫演唱會」 ，但因為孫過去有吸食大麻經驗，與「反毒」有些不搭，引發熱議。

被問到未來有無機會當「反毒大使」，經紀人「重讀」稱，有，孫一直都是健康第一，大家對孫的誤解，之後會慢慢更新；但當媒體詢問呼籲拒毒的想法時，孫卻說「weed is not drug，it’s natural （大麻不是毒品，是自然的）」，一旁的「重讀」則趕緊打斷發言。