虎尾警分局長交接！吳正文調任嘉義　新任分局長方子欽履新

▲虎尾警分局長交接，新任分局長方子欽履新。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警政署7月30日發布全國中高階警察人員升遷人事派令，共有33名2線4星及3線1星的中高階警官調動，其中虎尾警分局長吳正文調任嘉義市警察局第一分局分局長、嘉義縣中埔警分局長方子欽調任虎尾警分局長。今（2）日舉行卸、新任分局長交接典禮，由雲林縣警局長李建民主持，場面簡單隆重。

典禮中雲林縣警局長李建民對卸任吳正文分局長為虎尾分局轄內治安、交通及為民服務工作的貢獻，特表達感激之意，並提到為了照顧同仁，縣府全力支應興建虎尾分局高鐵派出所營建工程，提供同仁優質的工作環境；另為精進刑事、交通執法能量，也購置了新式執法安全設備，提升執勤安全及工作士氣；在各項津貼及人事費用，縣府更是全力支持各類人事預算，強化維護治安、交通及為民服務量能。

雲林縣警局長李建民並期許新任虎尾分局長方子欽就任後，能在既有的良好基礎下，帶領同仁結合地方各界力量，持續打擊暴力犯罪、宣導防詐意識，並注意執勤安全及維持廉潔警察風紀，尤其2024 國慶煙火將在虎尾高鐵特定區施放，期前整備工作及勤務規劃務必妥善完整，秉持「以人為本、以民為尊」的態度，用法律來守護正義、以熱忱來服務鄉親，共同創造祥和的治安環境，追求更優質的服務表現。

▲虎尾警分新任分局長方子欽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）