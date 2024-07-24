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捲竹市電玩弊案！退休警人間蒸發　每月54萬「行賄分配表」對象曝

▲▼竹市電玩收賄退休警人間消失　每月54萬孝敬！配發名單首曝光。（圖／翻攝新竹市警局臉書、彭武賢臉書）

▲新竹市退休警官彭武賢（左一）遭地檢署通緝。（圖／翻攝新竹市警局）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展，因為涉嫌收受電玩業者賄款遭收押，該案更牽扯出一票新竹員警，其中，曾任西門、文華、北門派出所的警官彭武賢，即使已經退休，但因涉案重大，經新竹地檢署多次通知、拘提未到案，已經對他發布通緝。

今竹地檢署並未對本案多做說明，不過依通緝令所述，彭武賢涉及收受賭博電玩的「公關費」，其「打點」範圍包含電玩店轄區內各派出所、新竹市一分局二分局的第一組及第二組、新竹市一分局二分局的警備隊、新竹市警察局督察科、新竹市警察局行政科等單位，「若逢三節，即於當月份加碼賄款與新竹市警察局刑事警察大隊與新竹市警察局」，而這筆公關費，則由宋瑞展，陸秋煌、彭武賢、阮豐進等人進行分配。

▲▼竹市電玩收賄退休警人間消失　每月54萬孝敬！配發名單首曝光。（圖／翻攝新竹市警局臉書、彭武賢臉書）

▲▼本案調查人員三緘其口，通緝令內首次透露相關內容。（圖／讀者提供）

▲▼竹市電玩收賄退休警人間消失　每月54萬孝敬！配發名單首曝光。（圖／翻攝新竹市警局臉書、彭武賢臉書）

檢方調查，彭武賢從110年1月起至113年5月止，按月收取 54萬元賄款（合計2,214萬元），再將這筆賄款分給相關涉案員警。

檢認彭武賢涉犯違反貪污治罪條例第7條、第4條第1項第5款、同條例第6條第1項第4款罪嫌•彭武賢則因無法拘提到案及多次傳喚不到，而遭發布通緝。

▲▼竹市電玩收賄退休警人間消失　每月54萬孝敬！配發名單首曝光。（圖／翻攝新竹市警局臉書、彭武賢臉書）

▲外傳彭武賢早已潛逃出境，不過目前無法證實。

據悉，彭武賢興趣登山，警圈稱他「百岳高手」，不僅臉書多次曬出登頂照，與媒體交好，還因此接受採訪。彭武賢於2023年10月退休，至今退休不過半年多，外傳彭武賢早在檢警發動時就已經「坐桶子」出境，不過至今無法證實。

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