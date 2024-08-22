行政院通過114年度總預算　將撥補台電1000億、勞保1300億

▲主計總處主計長陳淑姿出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案。其中，在撥補規劃方面，主計總處主計長陳淑姿表示，明年度預計撥補台電1000億，勞保在加計公務預算及疫後預算後，總計撥補1300億。另外，健保財務協助方案部分，共編列挹注了336億。

主計長陳淑姿指出，114年度中央政府總預算案的籌編在恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，並兼顧國家發展及財政紀律之原則下辦理。主要用於均衡台灣基礎建設、跨域創新淨零轉型、完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康台灣及強化國防安全等施政重點項目。

陳淑姿強調，總預算債務舉借706億，連同特別預算1607億，合共2313億元，占整體歲出總額6.9％，低於法定上限15％。預估114年底累計債務未償餘額6兆8098億，占前3年度名目GDP平均數28.6％，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有12個百分點。

各界關注對台電、勞保、健保的撥補方面，陳淑姿說，114年度將撥補台電1000億；勞保撥補方面，以公務預算撥補1200億、疫後預算撥補100億，因此針對勞保總共撥補1300億。

而媒體也注意到，在健保財務協助方案中，「公務預算增額負擔健保費」僅144億是否過低？行政院秘書長龔明鑫說，對健保的協助不能只看單項，要整體來看，政府整體對健保的財務協助就是336億。衛福部說明，144億是有關政府應該負擔健保費的36%下限。