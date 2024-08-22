潛艦量產計畫月底核定　國防部：明年軍事投資新增案編70億

▲國防部主計局中將局長謝其賢出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，其中，國防預算整體規模來到6470億創新高。目前國造潛艦海鯤號正緊鑼密鼓測試中，預計明年底前交付海軍，潛艦量產經費是否有編入明年國防預算？國防部主計局長謝其賢說，潛艦預算目前仍在審議中，審議的結果會在月底出爐，「目前沒辦法回答」；但他也透露，明年軍事投資項目增加203億，當中有70億的經費為「新增案」。

針對明年度國防預算的編列情況，國防部主計局長謝其賢說，114年度國防預算總額來到6470億，較今年相同基礎增加464億元，約增7.7％，所增加的預算在3個面向，人員維持增加35億、作業維持增加177億、軍事投資增加203億。

在作業維持部分，增加177億主要在主戰裝備的零部件及後勤保修，以及彈藥籌購與戰鬥裝備籌補。至於軍事投資203億的部分，一部分是挹注在「新增案」有將近70億規模，其他就是持續案的付款需求。

外界關注潛艦預算是否有編入明年度國防預算？謝其賢說，潛艦預算目前仍在審議中，審議的結果會在月底出爐。

媒體追問，潛艦量產的經費預算目前沒有編入明年度預算？謝其賢說，確實有計畫要編入114年度的預算，但目前計畫還在審核中，「沒辦法回答是否確定已經編進來，只能說有計畫要編入，但計畫在審核中」。

另外，謝其賢還說，無人機預算也是國防部很重視的預算，近期有媒體報導有幾款無人機已經陸續開標執行中，「無人機的預算在明年國防預算佔很重的比例」。

▲國造潛艦海鯤號。（圖／記者賴文萱翻攝）