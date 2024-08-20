　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義大利買包「女店員謊稱沒貨」敲盤子！她揭歧視手法　釣一票苦主

▲▼義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO在歐洲購物遇到不老實的女店員。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

搭了十幾個小時的飛機到歐洲旅遊，相信許多人都會趁此機會，購買精品包，就有一名女網友指出，在義大利羅馬的精品店購物時，遭到店員的不實介紹與歧視待遇，她拿出手機秀出想要購買的2款包包，女店員隱瞞了實際的庫存情況，她數小時後回訪，換成另一名男店員接待，才得知自己女店員說謊。

女網友在Dcard發文，「羅馬買包遇到不老實女sales」，拿出手機向女店員表示，想要2款圖片上的包包，女店員卻回應一款只有基本的黑白色，另一款則無現貨，只有價格較高的款式。她試背第二款包包時，女店員還不斷說，「這幾個包包賣得很快，通常中午就會賣完」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於已有相同顏色的包包，她想考慮一下再購買，因此決定先去別的地方逛逛，「我跟她說我再回來買的時候，看得出來老姐姐有傻眼，也有點不爽」。

數小時後她再回到精品店，這次由一位男店員接待，男店員表示第一款包包其實有多種顏色，包括黑色、白色、奶茶色和灰色等，第二款包包也有3、4個顏色可供選擇，「當下的我非常震驚」。此時，早上的女店員出現，與男店員起了爭執，女店員覺得自己的客人被搶走了，而之前說第一款包包只有基本黑白色，「因為是我們店最多的」。

▲羅馬西班牙階梯與西班牙廣場相聯接。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬西班牙階梯。（圖／達志影像／美聯社）

最後，原PO順利購買了2款包包，提醒大家在國外不要衝動買包，「可能要多看看，不要一開始就露出渴望的眼神，或是店員說沒有貨、很難買，就失心瘋就買了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「天啊真的是一個很瞎的SA…還好你後來遇到好人」、「我七月跟團去義大利，也有聽到團員說當地種族歧視的狀況有點嚴重」、「之前去歐洲也是，進店配到很不友善很不屑的SA，她中途離開後，我想看包沒人服務」、「我都是先查好線上庫存有哪一些顏色有現貨，然後出示給他看，他們知道你有做功課，比較不會這樣騙人」。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

相關新聞

慶功遇船難1死　「英國比爾蓋茲」失蹤

慶功遇船難1死　「英國比爾蓋茲」失蹤

英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒，至今6人下落不明，除了有「英國比爾蓋茲」之稱的林奇與他的女兒，摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）也在失蹤名單上。搜救隊徹夜進行搜救，目前已在水下50公尺處尋獲船體殘骸，也在附近找到一具遺體，此人據信是船上的廚師。

義大利CARRARA在台開賣

義大利CARRARA在台開賣

藍寶堅尼新V8油電超跑接替小牛

藍寶堅尼新V8油電超跑接替小牛

236億買6架死神無人機　義空軍擴編

236億買6架死神無人機　義空軍擴編

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

助巴勒斯坦建國！　義大利：9月聯合國大會提出

關鍵字：

羅馬義大利精品店不實介紹歧視待遇

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面