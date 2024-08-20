義大利買包「女店員謊稱沒貨」敲盤子！她揭歧視手法　釣一票苦主

▲原PO在歐洲購物遇到不老實的女店員。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

搭了十幾個小時的飛機到歐洲旅遊，相信許多人都會趁此機會，購買精品包，就有一名女網友指出，在義大利羅馬的精品店購物時，遭到店員的不實介紹與歧視待遇，她拿出手機秀出想要購買的2款包包，女店員隱瞞了實際的庫存情況，她數小時後回訪，換成另一名男店員接待，才得知自己女店員說謊。

女網友在Dcard發文，「羅馬買包遇到不老實女sales」，拿出手機向女店員表示，想要2款圖片上的包包，女店員卻回應一款只有基本的黑白色，另一款則無現貨，只有價格較高的款式。她試背第二款包包時，女店員還不斷說，「這幾個包包賣得很快，通常中午就會賣完」。

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由於已有相同顏色的包包，她想考慮一下再購買，因此決定先去別的地方逛逛，「我跟她說我再回來買的時候，看得出來老姐姐有傻眼，也有點不爽」。

數小時後她再回到精品店，這次由一位男店員接待，男店員表示第一款包包其實有多種顏色，包括黑色、白色、奶茶色和灰色等，第二款包包也有3、4個顏色可供選擇，「當下的我非常震驚」。此時，早上的女店員出現，與男店員起了爭執，女店員覺得自己的客人被搶走了，而之前說第一款包包只有基本黑白色，「因為是我們店最多的」。

▲羅馬西班牙階梯。（圖／達志影像／美聯社）



最後，原PO順利購買了2款包包，提醒大家在國外不要衝動買包，「可能要多看看，不要一開始就露出渴望的眼神，或是店員說沒有貨、很難買，就失心瘋就買了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「天啊真的是一個很瞎的SA…還好你後來遇到好人」、「我七月跟團去義大利，也有聽到團員說當地種族歧視的狀況有點嚴重」、「之前去歐洲也是，進店配到很不友善很不屑的SA，她中途離開後，我想看包沒人服務」、「我都是先查好線上庫存有哪一些顏色有現貨，然後出示給他看，他們知道你有做功課，比較不會這樣騙人」。