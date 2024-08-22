堅持「體育歸體育、政治歸政治」　連勝文：國民黨跟其他黨不同

▲連勝文出席《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

巴黎奧運日前落幕，中華代表團共拿下二金五銅的成績，促成府院推動成立「體育暨運動發展部」。國民黨副主席連勝文今（22日）表示，國民黨樂觀其成，但政治與體育一定要分開，國民黨可以協助運動選手、體育產業發展，「政治人物不應該介入體育項目當中，把它當作自己的政治資源」、「創造好環境，讓體育歸體育，政治歸政治，這是國民黨與其他政黨不同的地方。」

國民黨智庫今（22日）舉辦《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會，邀請職籃工會理事長曾文鼎、P. LEAGUE+副會長陳建州、立委林沛祥、林倩綺、張智倫、葉元之、廖偉翔參與。

國民黨智庫產業暨新創中心召集人簡榮宗致詞時批評，雖然民進黨政府要把現行的「署」，提升為「運動發展部」，但只是「舊瓶裝新酒」，單純的組織變更，根本無法達到運動界的期待，他強調，現行國內相關法律、政策以及產業環境是否健全，以及運動選手在退役之後的生計要如何打算，是國民黨智庫舉行座談會的目的。

連勝文指出，這場座談會是從去年以來的第4場相關議題討論，國民黨希望透過立法的過程，排除一些障礙，透過立法協助台灣體育運動以及相關產業，特別是讓職業運動可以蓬勃發展，為了加強與體育界的溝通，國民黨主席朱立倫已指派本身是運動員的國民黨立委林倩綺擔任溝通窗口，接受體育界反應問題並溝通，希望能讓台灣的職業運動進入軌道，愈來愈好。

不過，連勝文也說，立法院處理重要法案往往無法畢其功於一役，尤其有關財稅方面的問題沒有那麼簡單，但「運動發展條例」修正草案中有關減免稅賦的相關規定，國民黨希望能在立法院新會期中闖關。

連勝文強調，好不容易職業籃球有復甦的跡象，希望有一天很多運動都能跟職棒一樣進入軌道，作為政治工作人員不方便也不會介入職業團體競合的問題，政治歸政治、體育歸體育，應該幫助的是整個產業發展，「國民黨會幫助促成運動產業發展並持續追蹤，直到讓體育界滿意為止。」

