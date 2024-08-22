藍稱通勤月票「謝國樑政績」反嗆綠跟單　綠一圖打臉：你們當初反對

▲藍營對通勤月票政策態度。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市長張善政日前到基隆為反對基隆市長謝國樑罷免案站台時，提到自己和謝國樑成功爭取「通勤月票」政策，遭罷樑團體怒嗆，該政策是陳時中等民進黨候選人的政見，跟國民黨毫無關係。國民黨則反嗆「錯誤記憶」。而民進黨政策會執行長王義川21日秀出藍營過往說法打臉，2022年選戰期間，藍委洪孟楷反對該政策，並批評是空頭支票。政策推出後則改口「衝勁十足」，王義川批評，提首都交通月票提時國民黨出來反對，現在跑出來說你們提的？

對於通勤月票，國民黨指出，在2022年10月，時任桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑出席立法院公聽會，推動整合北北基桃的大眾運輸月票系統，希望能夠讓整個大北部地區之間的交通更加便利，讓人民就業、就學能無後顧之憂。

國民黨表示，張善政等人提出通勤月票政策以後，眼看國民黨候選人民調支持度一路走高，民進黨可能是感到危機感，在1個月後才宣布跟進政策，期望拉抬候選人的好感度，然而執政4年來對此議題毫無作為，直到選舉才慌忙跟單，在意的完全不是人民的生活，而是選舉的成敗。

對於藍營說法，王義川秀出洪孟楷說法打臉，王義川痛批，國民黨少在那邊吹牛，民進黨候選人提首都交通月票的時後國民黨出來反對，「現在跑出來說你們提的？尤其謝國樑，關你什麼事？」

王義川也還原始末，2022年其實已經有1280的雙北交通月票，基隆、桃園每天進出雙北的旅次那麼多，為什麼基隆桃園沒納入呢?原來是基隆桃園市政府沒錢被嫌棄，雙北本位主義自己玩自己的，基隆國道、桃園國道、桃園捷運、台鐵、Ubike就是無法參加。

王義川指出，過程中，新北林口淑君阿姨一直抱怨桃捷沒被納入，基隆蔡適應立委抱怨基隆國道沒被納入，台鐵沿線市民抱怨台鐵沒納入，我們知道這勢在必行，因為北北基桃市民的戶籍、工作、居住、就學、保母、補習、父母家一次跨四縣市很正常，這個題目不是單一縣市的事，是首都圈的事。

王義川說明，當時做了決定，提出「首都通交通月票」，並在林佳龍臉書上公布了，然後開始就被唱衰、說叫我們多讀點書、說我們不熟悉台北、說我們不知道什麼叫分潤、說不會有人要買、說我們黑心政策….。但是我們覺得這個會成功。

王義川表示，後來林佳龍沒有選台北市長，改成去新北選新北市長，我們又在八月提了一次首都通交通月票，一樣的結果，還是沒有人支持，反正就覺得我們很外行，負面批評越來越多，反正逆風的時候什麼都是錯的。

王義川指出，也不知道哪一天開始，首都通交通月票忽然間變顯學，反對的人都消失了，最無恥的就是國民黨的北北基桃市長當選人，出來全部收割，說是他們最早提的，「笑死人，回去問看看你們當時的交通專家顧問，哪一個沒反對1200首都通交通月票的，叫他們站出來啊！」

