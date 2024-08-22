引眾怒！楊植斗嗆愛爾達「空手套白狼」　球評：這麼好賺怎沒人搶？

▲民進黨直播節目《老闆叫我開直播》邀請足球球評石明謹。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員楊植斗指控，愛爾達接受中華電信及體育署補助，「空手套白狼」獲得奧運轉播權，引起運動迷眾怒後，更於昨（20日）到台北地檢署提告。對此，足球球評石明謹表示，中華電信是不能做轉播的，因為NCC規定平台不能經營頻道，就像記帳跟會計要分開，這麼好賺的東西怎麼沒有人搶著賺，轉播要考慮收視不如預期等風險，所以不能只看帳面賺多少錢。這些人沒有看清楚整個體制與真相，就是事後諸葛。

民進黨直播節目《老闆叫我開直播》21日邀請足球球評石明謹。對於藍營民代要求既然政府已補助，就應讓全民免費收看奧運，石明謹表示，這是把事情想得太簡單，認為出轉播權利金就好了，但花五億買轉播權還需要製播，這需要一個電視台來執行，即便是把轉播權都給華視、公視轉播也是全民買單。

國民黨議員楊植斗更質疑，斥資五億專播奧運的愛爾達體育台是空手套白狼，石明謹批評，這麼好賺的東西怎麼沒有人搶著賺，轉播要考慮收視不如預期等風險，所以不能只看帳面賺多少錢。這些人沒有看清楚整個體制與真相，其實就是事後諸葛，如果不是成績很好討論度高，這些也人也不會跳出來吵。

而楊植斗引起全國運動迷眾怒後拒絕道歉，石明瑾也提到，國民黨議員批愛爾達是中華電信小三，中華電信是不能做轉播的，因為NCC規定平台不能經營頻道，就像記帳跟會計要分開，球員不能兼裁判。中華電信花一筆錢幫忙買轉播權，提供給用戶優質的頻道，且藉此提高收視戶黏著度進而達到擴大用戶，這樣才能提高廣告收入，這才是平台最主要的目的。

至於東京奧運期間，國民黨主席朱立倫被抓包用違反著作權的非法機上盒「安博盒子」觀看賽事，石明謹也說明，世界上沒有免費的東西，因為盒子是偷中國的訊號，那也是中國花錢跟奧委會買的訊號，「要看節目然後不給錢，這樣兩岸關係怎麼會好？」

石明謹補充，過去老三台轉播奧運只有特定時段，台灣是到2012年奧運轉播總時數才超過2000小時，這次奧運超過2600小時，過去老三台每次奧運也只轉播3-400小時，現在愛爾達一次開11個頻道還有可以回看精彩畫面，老三台時期真的可以全部免費都看得到嗎？

