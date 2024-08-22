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北市帥警養線民慘了！「以多報少」餵毒釣魚　毒蟲這原因哭了

▲北市信義分局帥警涂博閔因涉嫌以毒豢養線民案件遭督察系統自檢移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市信義分局帥警涂博閔(右)涉嫌以毒豢養線民遭檢察官起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義分局六張犁派出所警員涂博閔，涉嫌多次放任線民李偉群在緝毒現場，自行取用應查扣入庫的毒咖啡包，檢警專案小組展開偵辦後，涂只承認有幫李偷查車牌等個資，但否認供毒養線民，李偉群則哭稱因為一直很想當警察，所以才會提供線索給涂去偵辦，台北地檢署22日依《貪污治罪條例》等罪起訴2人。

全案起源於1名曾遭涂博閔逮捕的藥頭，因不甘心被警方以釣魚方式查獲，寫信向司法機關檢舉，指出他遭逮捕的時候，除了涂博閔和其他制服警察外，現場還有1位不相干的民眾可自由行動，並且自行拿走毒咖啡包，所有警察似乎全都不在意。

▲▼北市警員涂博閔涉嫌以毒豢養線民涉嫌貪污等罪嫌，被法院裁定10萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涂博閔一度遭檢察官聲請羈押，被法官裁定10萬元交保候傳。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警清查發現，涂博閔為追求緝毒績效，又不熟悉黑市行話，因此與毒蟲李偉群合作，由李偉群佯裝買家，上網約賣家交易，2023年5月16日，順利逮捕許姓毒販，同年7月26日，再逮捕賴姓男子與羅姓女友涉嫌兜售300包毒咖啡包。專案小組比對查扣清單及相關販毒約定交易數量的對話紀錄，發現涂博閔涉嫌放任李偉群在查扣當下，趁其他警員不注意時，在兩次行動中各A走25包、177包毒咖啡。

檢察官指揮警方搜索後，更進一步發現涂博閔為了滿足李偉群收購中古機車DIO的興趣，幫忙查詢車牌所有人個資，以及販毒嫌犯個資，因此依《貪污治罪條例》侵占職務上持有財物、《個人資料保護法》假借職務機會非法利用個資等罪起訴涂博閔、李偉群。

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