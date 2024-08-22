北市帥警養線民慘了！「以多報少」餵毒釣魚　毒蟲這原因哭了

▲北市信義分局帥警涂博閔(右)涉嫌以毒豢養線民遭檢察官起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義分局六張犁派出所警員涂博閔，涉嫌多次放任線民李偉群在緝毒現場，自行取用應查扣入庫的毒咖啡包，檢警專案小組展開偵辦後，涂只承認有幫李偷查車牌等個資，但否認供毒養線民，李偉群則哭稱因為一直很想當警察，所以才會提供線索給涂去偵辦，台北地檢署22日依《貪污治罪條例》等罪起訴2人。

全案起源於1名曾遭涂博閔逮捕的藥頭，因不甘心被警方以釣魚方式查獲，寫信向司法機關檢舉，指出他遭逮捕的時候，除了涂博閔和其他制服警察外，現場還有1位不相干的民眾可自由行動，並且自行拿走毒咖啡包，所有警察似乎全都不在意。

▲涂博閔一度遭檢察官聲請羈押，被法官裁定10萬元交保候傳。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警清查發現，涂博閔為追求緝毒績效，又不熟悉黑市行話，因此與毒蟲李偉群合作，由李偉群佯裝買家，上網約賣家交易，2023年5月16日，順利逮捕許姓毒販，同年7月26日，再逮捕賴姓男子與羅姓女友涉嫌兜售300包毒咖啡包。專案小組比對查扣清單及相關販毒約定交易數量的對話紀錄，發現涂博閔涉嫌放任李偉群在查扣當下，趁其他警員不注意時，在兩次行動中各A走25包、177包毒咖啡。

檢察官指揮警方搜索後，更進一步發現涂博閔為了滿足李偉群收購中古機車DIO的興趣，幫忙查詢車牌所有人個資，以及販毒嫌犯個資，因此依《貪污治罪條例》侵占職務上持有財物、《個人資料保護法》假借職務機會非法利用個資等罪起訴涂博閔、李偉群。