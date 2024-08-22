漳州台商投資區前書記「收禮收賄」被雙開　包工程圖利親屬全都來

▲漳州台商投資區前黨工委書記蔡麗芬貪污遭雙開送辦。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

漳州台商投資區黨工委前書記蔡麗芬4月15日遭漳州市紀監委調查，經過數月，蔡麗芬貪污腐敗情況罪證確鑿，該市紀監委近日決定處以開除黨籍及開除公職的「雙開」處分，並將其涉嫌犯罪之證據及涉案財務交由檢察官起訴。

漳州市紀監委調查結果指出，蔡麗芬嚴重違反黨的政治、組織、廉潔和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，十九大、二十大後仍不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

調查報告顯示，蔡麗芬身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受宴請、旅遊等活動安排，將本人及親屬應支付的費用由他人承擔。

此外，蔡麗芬還被指控廉潔底線失守，違規持有非上市公司股份，利用職權為親屬謀利，大搞「家族式」腐敗；利用職務便利為他人在工程項目承攬、土地性質變更、款項撥付等方面謀利，直接或伙同他人非法收受財物等。

公開資訊顯示，蔡麗芬，福建漳浦人，1971年10月生，現年53歲。蔡麗芬曾任漳州市東山縣委副書記，漳州台商投資區黨工委副書記、管委會主任，漳州台商投資區黨工委書記等職，2023年4月任漳州市科協黨組書記。

漳州台商投資區位於漳州市區東部，南臨九龍江入海口，是漳州距離福建自貿區廈門片區最近的區，位在海滄大橋西面15公里，具有區段交通便利優勢特點。投資區2012年揭牌後，累計利用台資便達52億美元，位列六家國家級台商投資區第一位，2022年，全區實現地區生產總值476.95億元（人民幣），增長6.1%。