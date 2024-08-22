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社會 社會焦點 保障人權

暗槓民眾招領470元虧大了　貪警判1年4月須捐5萬換緩刑

▲▼金錢,皮夾,錢包,鈔票。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲警員受理民眾送來皮夾招領，涉暗槓裡面470元，被依貪污罪判刑1年4月，須捐公庫5萬元換取緩刑3年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

台北市警局保安大隊警員易法華去年（2023年）在隊部大門站哨，受理民眾送來招領的1個皮夾，涉暗槓裡面的470元被揭穿，檢方起訴他涉犯《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，易男改口認罪，台北地院今（22日）判他1年4月徒刑、緩刑3年，須支付公庫5萬元並褫奪公權1年，可上訴。

易男今沒到庭聆判，據悉，他在案發後已被停職，事發前幾個月，50多歲的易男剛喪妻又須照顧遠在屏東的病母，因壓力纏身而精神恍惚，隊部主管寬容他休假處理，易男用光所有假期額度不敢再請休、以免被減俸，上班卻捅出大婁子，已任警逾25年的易男，可能連退休金也泡湯。

本案發生於去年7月16日，1位黃姓男子在北市松山區撿到張姓男子遺失的皮夾，內有身分證件、台灣民眾黨黨證與477元現金，黃男拾金不昧，當天下午1點多，就近送到台北市警局保安警察大隊部，交給當時正在大門站哨的易男招領。

易男檢視皮夾起貪念，聯繫值班小隊長接手處理時，未依規定當面點交招領物，涉先將470元順手塞進自己褲袋，再把其餘物品交給值班小隊長。張男接獲通知前來領取，發現金額短少，小隊長聯繫拾獲人黃男確認出問題，直接找易男問清楚，易男才將褲袋裡的470元交出，隨即被送辦。

易男起初不認罪，自費聘請律師辯護，被起訴後才坦承錯誤。他本件所涉罪名法定為5年徒刑起跳，因犯罪所得低於5萬元且全額繳回，才獲減刑並得以緩刑，警方收到判決書後，將啟動對易男的懲戒程序，易男目前停職期間領半俸。

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