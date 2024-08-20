撿到皮夾投入郵筒　駕駛挨告侵占4900元逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年12月間開車搭載A男外出，途中發現路邊水溝蓋上有一個皮夾，A男下車撿起來之後，兩人隨即前往附近的郵局，將皮夾投入郵筒中，事後卻被指控侵占皮夾內的4900元，因而挨告。屏東地院法官日前審理此案，最終因證據不足，裁定阿強無罪。

▲阿強與A男將撿到的皮夾投入郵筒。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

檢方起訴認為，阿強去年12月間開車搭載A男，行經屏東縣某鄉鎮道路時，發現路邊水溝蓋上有一個皮夾，皮夾內有數張證件、金融卡、4900元鈔票、34元硬幣等物品，兩人竟將現金取出，再把皮夾投入附近郵局的郵筒中，直到隔日郵務人員整理郵筒時，才發現皮夾並報警處理。

不過，阿強堅決否認侵占，強調自己根本沒有看到皮夾內有現金。屏東地院法官認為，皮夾內究竟有多少錢，確實有可疑之處，雖然失主出示證據證明曾在銀行提款5000元，但皮夾遺失時，距離提款已經相隔6日，案發時皮夾內是否確有4900元，顯然仍有待查證。

法官接著指出，皮夾的遺失地點，失主自己也無法確認，監視器錄影畫面雖然有拍到A男下車撿拾皮夾，但不能證明該地點就皮夾最初遺落的地點，A男也有可能不是第一個撿到的人。

法官表示，A男與阿強撿到皮夾之後，隨即前往10多分鐘車程外的郵局，並將皮夾投入郵筒，假如他們真的侵占了皮夾中的4900元，理應傾向掩飾犯罪跡證，而不是把皮夾連同證件一起投入郵筒，協助失主找回皮夾。

最終，法官認為，此案共有4個疑點尚未釐清，包含皮夾遺失時是否確有4900元在內、最初遺落地點是否為本案地點、最初拾獲之人是否為A男、阿強是否與A男共同侵占4900元，從現有證據看來，均不足以證明阿強有侵占行為，最終裁定阿強無罪，全案仍可上訴。