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社會 社會焦點 保障人權

快訊／遭線民咬「安毒藏排氣管」　北市3警判決出爐！

▲▼ 北投分局。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投警分局偵查隊楊姓偵查佐等3人，被線民檢舉抓槍卻包庇毒品，遭檢方依貪汙等罪嫌起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投警分局偵查隊楊姓偵查佐等人，遭線民告發抓槍卻包庇毒品，被依貪汙等罪起訴。法院開庭審理時，3人做無罪答辯，互幫彼此向法官說情，楊員更情緒激動落淚說「我是一個認真負責的警察，若有罪，請輕判，能繼續為社會治安努力」。士林地院今（21）日宣判，楊應執行4年有期徒刑，陳應執行1年8月、江判8月徒刑。

士林地院今宣判，依公務員隱匿刑事證據、侵占非公用財物、公務員登載不實文書罪共3罪，判處楊員應執行有期徒刑4年；陳員依公務員隱匿刑事證據、共犯行使公務員登載不實文書罪，應執行有期徒刑1年8月；江員依隱匿刑事證據罪，處有期徒刑8月，3人均褫奪公權1年至3年不等。

38歲楊員（現停職）、34歲陳員、48歲江員被控，2020年8月間，據夏民提供張姓男子持有槍枝情報，在新莊某停車場以通緝分身份逮捕他，並起獲貝瑞塔、仿金牛座手槍各1把及子彈10顆，另從張嫌身上查獲安非他命跟俗稱「神仙水」液態毒品；然而，楊另涉煙滅證據及庇護他人持有毒品罪，指示江員將安非他命藏在張嫌賓士車左邊排氣管內，再通知夏姓線民取走2公克安非他命，夏拿到後則施用完畢。

法院開庭時，3人做無罪答辯。受命法官質疑問「若認為『白粉』不是毒品，為何丟排氣管」，楊表示長官要績效，自己工作滿嚴謹，沒有想包庇嫌犯，竊取、侵佔任何物品為自己所有，關於使公務員登載不實部分，是基於疏失狀態下才把公文送出，很遺憾被依貪污罪針對。

3人律師團辯護，現場白粉包未扣案，無法認定是二級毒品安非他命，雖夏姓線民向新北檢說，自己吸的毒就是員警給的，但從其驗尿混有多種毒品成分，且取毒跟吸毒相隔許久，也不能確定是同包，縱然是毒品，楊員只是消極作為，與煙滅證據構成要件不符，而竊取、侵佔「白粉」是張嫌主動同意受搜，在張面前丟棄，未侵佔。

至於，檢方認「白粉」2包是毒品，也僅有夏民單一指述，且其說詞反覆不一，並表示「包庇」是指積極排除外來阻力，與單純縱容或不予取締的消極行為不同，均請求無罪，若法院認有罪，請予從輕量刑、緩刑。

楊等3人被控涉嫌湮滅證據、包庇他人持有二級毒品罪，另楊還被依貪污治罪條例中「侵占職務上持有之非公用財物」罪嫌起訴。

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