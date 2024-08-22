　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「林肯號」航母打擊群抵達中東　艦載F-35C、F／A-18超級大黃蜂

▲▼尼米茲級航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln, CVN-72）。（圖／美國海軍）

▲尼米茲級航母「林肯號」。（圖／美國海軍）

文／中央社

美國國防部長下令林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群加速後，美國軍方今天表示，林肯號與隨行驅逐艦已抵達中東。

以色列7月底對貝魯特南部郊區發動攻擊，擊斃黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），不久後，伊朗首都德黑蘭也遭遇攻擊，導致巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）喪命，以色列被控為刺殺哈尼雅的幕後黑手。

真主黨與伊朗上月底矢言回應這兩起暗殺行動，外界對局勢嚴重升級的擔憂加劇。

法新社報導，林肯號在這時候抵達中東，讓部署中東地區的美國航空母艦數量來到兩艘，至少暫時是如此，因為林肯號之後將替換羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）。

負責中東事務的軍事指揮部在社群媒體上表示：「艦載F-35C與F/A-18超級大黃蜂第3批次（Block III）戰機的林肯號航空母艦（CVN-72）已進入美軍中央司令部（US Central Command）負責地區。」

「林肯號是第3航艦打擊群的旗艦，有第21驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 21）與第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing 9）伴隨。」

五角大廈11日表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）月初指示林肯號部署到中東地區後，命令林肯號「加速過境」駛往中東。

ET快訊
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩
百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

轟炸畫面曝！烏克蘭攻下1263平方公里　面積約4.6個台北市

最大規模襲擊！　真主黨180枚火箭彈攻擊以色列

「林肯號」航母打擊群抵達中東　艦載F-35C、F／A-18超級大黃蜂

聖安東尼奧級「聖地牙哥號」前往日本佐世保

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

轟炸畫面曝！烏克蘭攻下1263平方公里　面積約4.6個台北市

最大規模襲擊！　真主黨180枚火箭彈攻擊以色列

「林肯號」航母打擊群抵達中東　艦載F-35C、F／A-18超級大黃蜂

聖安東尼奧級「聖地牙哥號」前往日本佐世保

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

第一次！義大利航艦靠泊日本　將進行聯合訓練

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

軍武熱門新聞

轟炸畫面曝！烏克蘭攻下面積約4.6個台北市

最大規模襲擊！真主黨180枚火箭彈攻擊以色列

「林肯號」航母打擊群抵達中東

聖安東尼奧級「聖地牙哥號」前往日本

南韓買36架AH-64E阿帕契直升機

天弓三型擊殺接戰精準射擊

特斯拉Cybertruck被加裝機槍　送往俄烏戰場

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元

六國海軍8艦太平洋集結！　聯合反彈道導彈演習

烏克蘭最需「遠程打擊火力」！

愛國者、天弓飛彈九鵬基地實彈射擊

美空軍士官死亡　年僅28歲

烏東戰線不妙！　俄軍擁10：1優勢

日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

更多熱門

相關新聞

聖安東尼奧級「聖地牙哥號」前往日本

聖安東尼奧級「聖地牙哥號」前往日本

聖安東尼奧級兩棲運輸船塢艦聖地牙哥號（USS San Diego, LPD 22）於14日離開聖地牙哥，前往日本佐世保。

1秒變超巨火球！烏精準打擊俄地下指揮中心

1秒變超巨火球！烏精準打擊俄地下指揮中心

俄擊落45無人機　戰爭以來最大規模襲擊

俄擊落45無人機　戰爭以來最大規模襲擊

歐洲男抵泰出現M痘症狀　曾待非洲、過境中東

歐洲男抵泰出現M痘症狀　曾待非洲、過境中東

加薩衝突難解！　美官員：以哈停火協議恐破局

加薩衝突難解！　美官員：以哈停火協議恐破局

關鍵字：

林肯號中東軍武國際軍武以色列F-35

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面