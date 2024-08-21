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加薩衝突難解！　美官員：以哈停火協議恐破局

▲▼以色列坦克準備駛入加薩走廊。（圖／路透）

▲加薩衝突持續。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

儘管此前美國總統拜登曾再次表示「對達成停火協議感到樂觀」，但要結束以哈衝突仍遙遙無期。根據兩名美國官員和兩名以色列官員的訊息，結束加薩衝突的協議正處於崩潰的邊緣，而目前尚無可以立即取代該協議的明確替代方案。

CNN報導，這項提案由美國、以色列、埃及和卡達在7月的幾周內共同擬定，據官員表示，這是迄今為止最強而有力的協議形式，因為它包含了根據哈馬斯和以色列需求量身訂製的條款。以色列已經簽署了協議，但哈馬斯在公開聲明中表示將不接受該協議。

官員們表示，美國官員越來越擔心，這項提案將像早前的提案一樣失敗，因為哈馬斯和以色列之間的分歧依然存在，無法找到結束戰鬥或遣返人質的明確途徑。

這與美國官員在公開場合的說法相比顯得更加嚴峻。儘管美國官員一直強調需要緊急讓哈馬斯同意，他們最近幾天也多次表示，他們比以往任何時候都更接近於讓雙方達成協議。

幾周前，拜登政府官員還感到樂觀，一名美國官員表示，哈馬斯曾在私下表示願意接受該提案。儘管白宮內部仍有部分人保持信心，但許多人現在對該組織的公開言論感到沮喪，並不確定哈馬斯的言辭是虛張聲勢、談判策略，還是該組織真心反對這項協議。

包括白宮中東問題高級顧問佈雷特·麥格克（Brett McGurk）在內的談判代表，將於本週再次前往開羅，試圖敲定協議的細節。如果無法讓哈馬斯加入，他們可能會陷入無計可施的境地，增加以色列與真主黨之間暴力衝突升級，以及以色列與德黑蘭之間直接對抗的可能性。

一位了解以色列立場的官員說：「我們不確定辛瓦爾（哈瑪斯首腦）是否願意接受這項協議，但如果我們無法達成協議，伊朗可能會發動攻擊，並將事態升級為全面衝突。」由於這些外交談判的敏感性，本文中提到的官員要求匿名，美國國家安全委員會和駐美以色列大使館拒絕發表評論。

美國此前曾表示，與哈馬斯的協議即將達成——首先是在春季，然後是在5月份，當時總統拜登宣佈了一項多階段協議，該協議允許釋放數十名人質和數百名巴勒斯坦囚犯。然而，每次談判都因為以色列和哈馬斯提出新條件，對方無法討論或接受而破裂。

前美國國務院負責以色列─巴勒斯坦事務的副助理國務卿米勒（Andrew Miller）說，「我們曾看到辛瓦爾基本上否決或阻撓已經達成的協議，而納坦亞胡則增加了額外條件。看起來這已經陷入僵局，但即使達成協議的可能性很小，這仍是難以想像的更好策略。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，目前的協議「可能是達成停火和釋放人質的最佳，也許是最後的機會。」

華盛頓幾周來一直將當前形式的協議宣傳為一項重大成功，稱其彌合了以色列和哈馬斯之間的長期分歧。美國官員最近幾天表示樂觀，拜登在16日告訴記者，「我們比以往任何時候都更接近達成協議。」實際上，官員們仍在努力尋找方法，讓哈馬斯在公開和私下都同意此一提案。

與哈馬斯的談判極具挑戰性，因為在杜哈的哈馬斯領導層往往與其在加薩的成員存在分歧，或者難以與他們有效溝通。哈馬斯有公開反對停火協議但又突然同意的歷史，根據美國官員的說法，這次協議也有可能出現這種情況。然而，哈馬斯和以色列在橋樑提案的幾個條款上仍存在分歧——美國拒絕向記者詳細說明這些條款。

米勒認為，達成最終協議將「需要哈馬斯和以色列雙方進一步讓步。」一位以色列官員表示，該提案主要集中在哈馬斯釋放剩餘人質及死者遺體上。提案還涉及以色列軍隊是否會撤軍，以及如何從加薩撤軍。

以色列和哈馬斯在釋放人質數量上存在分歧。拜登在5月份提出的原始協議中包括允許釋放數十名人質的內容。目前尚不清楚橋樑提案中涉及的人數，或者目前還有多少人質仍活著。

以色列和哈馬斯對於以色列在費城走廊（Philadelphi Corridor，埃及─加薩邊境的一段土地）以及通往北加薩的主要通道上的駐軍問題上存在分歧。以色列表示，希望在這兩個地點保持駐軍，以確保哈馬斯無法通過埃及走私物資並重新定位其據點。

拜登政府官員還希望在以色列與哈馬斯之間達成協議，以防止以色列北部邊界的局勢進一步升級，那裡真主黨和以色列國防軍（IDF）之間的交火日益致命。儘管這2場衝突涉及2個不同的伊朗支援的組織和完全不同的戰場，但它們緊密相連。每場衝突的發展往往會影響到另一場衝突的進度。

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