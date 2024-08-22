　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《黑神話：悟空》取景地！　隰縣小西天景區門票銷量暴漲300%

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線。根據國遊暢銷榜統計，《黑神話：悟空》在steam、Wegame、Epic和PS5平台，總銷量超過450萬份。《黑神話：悟空》遊戲裡36個取景地中，山西佔了27個，吸引不少玩家前往朝聖。

據《新京報》報導，隰縣小西天景區一名工作人員表示，該景區是一座佛教禪宗寺院，同時也是《黑神話：悟空》此次遊戲場景的取景地之一，從遊戲取景地被公佈後，景區20日售出的門票比去年同期增長了300%。

▲▼《黑神話：悟空》取景地門票銷售暴漲3倍。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲▼《黑神話：悟空》取景地門票銷售暴漲3倍。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲▼《黑神話：悟空》取景地門票銷售暴漲3倍。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲《黑神話：悟空》的取景地。（圖／翻攝自微博／新京報，上同）

工作人員表示，「之前遊戲7月拍這個小西天的時候，就有網友說取景地是我們景區，所以我們早在遊戲上線前，就開始宣傳，20日的門票賣出了1463張，根據客流增加，下一步該景區將提升智慧售票系統，同時將遊戲內容增加到解說詞中。」

《黑神話：悟空》的爆火，也帶動了其A股概念股的大漲。截至8月20日收盤，旗天科技、中信出版觸及20%漲停，華誼兄弟上漲19.03%，浙版傳媒觸及10%漲停。

▲《黑神話：悟空》於8月20日正式上線。（圖／翻攝遊戲科學）

▲《黑神話：悟空》於8月20日正式上線。（圖／翻攝遊戲科學）

西部證券等多家券商發布報告稱，《黑神話：悟空》標誌著中國遊戲公司具備製作在全球市場競爭的高品質、高水準3A大作的能力。

根據Valve公佈的Steam平台最新一週銷售排行榜（8月6日至8月13日），《黑神話：悟空》名列Steam全球週銷售冠軍。此外，該遊戲在美國、新加坡、泰國、加拿大、巴西、義大利等12個國家和地區霸榜。

ET快訊
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩
百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

中國大媽「表演雜耍被勒頸」　吐血也撐下去！觀眾看到快哭了

鄭州官員疫情時「賦紅碼」阻民眾領錢被處分　悄接文旅局書記引熱議

7歲女孩用「防曬噴霧」後狂咳＋嘔吐！　醫一看：已近「白肺」

澳門特首賀一誠不選了！媒體點名下屆潛在人選

首度公開季報！小米汽車賣一輛「虧27萬元」　雷軍：還在投入期

小米Q2營收創新高！電動車毛利率15.4%

陸官媒批「黑醫美」躲農村致傷殘死亡　「家庭作坊」監管不易

香港公務員移居台灣被拒！法院：不辭職又效忠港府「有國安疑慮」

男子偷「20尊佛像」回家供奉…還用紅漆改造　他辯稱：想改命

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

中國大媽「表演雜耍被勒頸」　吐血也撐下去！觀眾看到快哭了

鄭州官員疫情時「賦紅碼」阻民眾領錢被處分　悄接文旅局書記引熱議

7歲女孩用「防曬噴霧」後狂咳＋嘔吐！　醫一看：已近「白肺」

澳門特首賀一誠不選了！媒體點名下屆潛在人選

首度公開季報！小米汽車賣一輛「虧27萬元」　雷軍：還在投入期

小米Q2營收創新高！電動車毛利率15.4%

陸官媒批「黑醫美」躲農村致傷殘死亡　「家庭作坊」監管不易

香港公務員移居台灣被拒！法院：不辭職又效忠港府「有國安疑慮」

男子偷「20尊佛像」回家供奉…還用紅漆改造　他辯稱：想改命

房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

第一次！義大利航艦靠泊日本　將進行聯合訓練

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

奇瑞汽車創要求3員工幹5人的工作：提升員工幸福感

全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

2男捉44隻壁虎被抓　警：捉1隻就違法

香港公務員移居台灣被拒！法院：國安疑慮

天空驚現「7個太陽」！專家揭真相

全紅嬋收到3.3萬元LV「烏龜掛飾」了！

日本一品牌海報將台灣和中國並列　陸網友怒抵制

全紅嬋愛的「烏龜對對碰」怎玩？

7歲孩用「防曬噴霧」後…已近「白肺」

已回本！《黑神話：悟空》銷售450萬份

日銷50萬隻！全紅嬋帶紅「夜光烏龜」

《黑神話：悟空》取景地門票銷量暴漲300%

上海迪士尼女遊客跪地痛哭！廁所卡限時20分

《黑神話：悟空》爆紅　陸外交部：中國文化的吸引力

更多熱門

相關新聞

《黑神話：悟空》爆紅　陸外交部：中國文化的吸引力

《黑神話：悟空》爆紅　陸外交部：中國文化的吸引力

中國大陸遊戲《黑神話：悟空》亮相之後引起了大量討論，對此，中國大陸外交部發言人毛寧表示，這反映了中國文化的吸引力。

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

已回本！《黑神話：悟空》銷售450萬份

已回本！《黑神話：悟空》銷售450萬份

《黑神話：悟空》爆紅　遊戲廠員工遭瘋狂挖角

《黑神話：悟空》爆紅　遊戲廠員工遭瘋狂挖角

《黑神話：悟空》第一個受害者！實況主玩一半當場吐了

《黑神話：悟空》第一個受害者！實況主玩一半當場吐了

關鍵字：

黑神話悟空3A遊戲小西天RPG中國遊戲科學

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面