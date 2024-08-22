《黑神話：悟空》取景地！　隰縣小西天景區門票銷量暴漲300%

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線。根據國遊暢銷榜統計，《黑神話：悟空》在steam、Wegame、Epic和PS5平台，總銷量超過450萬份。《黑神話：悟空》遊戲裡36個取景地中，山西佔了27個，吸引不少玩家前往朝聖。

據《新京報》報導，隰縣小西天景區一名工作人員表示，該景區是一座佛教禪宗寺院，同時也是《黑神話：悟空》此次遊戲場景的取景地之一，從遊戲取景地被公佈後，景區20日售出的門票比去年同期增長了300%。

▲《黑神話：悟空》的取景地。（圖／翻攝自微博／新京報，上同）



工作人員表示，「之前遊戲7月拍這個小西天的時候，就有網友說取景地是我們景區，所以我們早在遊戲上線前，就開始宣傳，20日的門票賣出了1463張，根據客流增加，下一步該景區將提升智慧售票系統，同時將遊戲內容增加到解說詞中。」

《黑神話：悟空》的爆火，也帶動了其A股概念股的大漲。截至8月20日收盤，旗天科技、中信出版觸及20%漲停，華誼兄弟上漲19.03%，浙版傳媒觸及10%漲停。

▲《黑神話：悟空》於8月20日正式上線。（圖／翻攝遊戲科學）

西部證券等多家券商發布報告稱，《黑神話：悟空》標誌著中國遊戲公司具備製作在全球市場競爭的高品質、高水準3A大作的能力。

根據Valve公佈的Steam平台最新一週銷售排行榜（8月6日至8月13日），《黑神話：悟空》名列Steam全球週銷售冠軍。此外，該遊戲在美國、新加坡、泰國、加拿大、巴西、義大利等12個國家和地區霸榜。