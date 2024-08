單日就回本！《黑神話：悟空》銷售450萬份…總售額超68億元

記者廖翊慈/綜合報導

中國遊戲科學(Game Science)開發動作RPG《黑神話:悟空》20日上線。根據國遊暢銷榜統計,截至目前,《黑神話:悟空》在steam上,已售出超過300萬份,加上Wegame、Epic和PS5平台,目前總銷量超過450萬份,總銷售額超過15億元(人民幣,下同,約台幣68億元)。

▲《黑神話:悟空》預售3天賣破4億元。(圖/翻攝遊戲科學)

綜合陸媒報導,截至上線當天中午,《黑神話:悟空》在電腦遊戲平台Steam的同時在線人數突破140萬,位居Steam歷史前五,非聯機遊戲歷史第一,超越了《艾爾登法環》等國外3A遊戲,目前在遊戲steam好評率,維持在95%+的水平,其中,中文評論佔90%。

《黑神話:悟空》在Steam、PS5、Wegame、Epic等平台上販售。其中Steam、PS5、Wegame均抽成30%,Epic抽成12%。這意味著,扣除分成,遊戲科學需要收入7.5億元至11.4億元才能回本。以標準版一份268元的售價計算,至少要賣出279萬份,才能涵蓋開發成本。根據統計,上線單日就賣出450萬份,意味著該款遊戲已回本。

▲大陸推出首款3A遊戲《黑神話:悟空》。(圖/翻攝自微博)

3A遊戲通常指投入「A lot of money(大量的金錢)」「A lot of resources(大量的資源)」以及「A lot of time(大量的時間)」製作的遊戲。在中國國內,一直以來都沒有公認達到3A水準的國產遊戲。

西部證券等多家券商發布報告稱,《黑神話:悟空》標誌著中國遊戲公司具備製作在全球市場競爭的高品質、高水準3A大作的能力。

▲《黑神話:悟空》8月20日正式上線。(圖/翻攝自觀察者網)

《黑神話:悟空》的爆火,也帶動了其A股概念股的大漲。截至8月20日收盤,旗天科技、中信出版觸及20%漲停,華誼兄弟上漲19.03%,浙版傳媒觸及10%漲停。

報導指出,《黑神話:悟空》發布首日,同時線上人數創下史無前例的紀錄,令市場對該遊戲的長期商業前景,表現出了濃厚的興趣。

根據Valve公佈的Steam平台最新一週銷售排行榜(8月6日至8月13日),《黑神話:悟空》名列Steam全球週銷售冠軍。此外,該遊戲在美國、新加坡、泰國、加拿大、巴西、義大利等12個國家和地區霸榜。