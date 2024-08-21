單日就回本！《黑神話：悟空》銷售450萬份…總售額超68億元

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線。根據國遊暢銷榜統計，截至目前，《黑神話：悟空》在steam上，已售出超過300萬份，加上Wegame、Epic和PS5平台，目前總銷量超過450萬份，總銷售額超過15億元（人民幣，下同，約台幣68億元）。

▲《黑神話：悟空》預售3天賣破4億元。（圖／翻攝遊戲科學）

綜合陸媒報導，截至上線當天中午，《黑神話：悟空》在電腦遊戲平台Steam的同時在線人數突破140萬，位居Steam歷史前五，非聯機遊戲歷史第一，超越了《艾爾登法環》等國外3A遊戲，目前在遊戲steam好評率，維持在95%+的水平，其中，中文評論佔90%。

《黑神話：悟空》在Steam、PS5、Wegame、Epic等平台上販售。其中Steam、PS5、Wegame均抽成30%，Epic抽成12%。這意味著，扣除分成，遊戲科學需要收入7.5億元至11.4億元才能回本。以標準版一份268元的售價計算，至少要賣出279萬份，才能涵蓋開發成本。根據統計，上線單日就賣出450萬份，意味著該款遊戲已回本。

▲大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自微博）

3A遊戲通常指投入「A lot of money（大量的金錢）」「A lot of resources（大量的資源）」以及「A lot of time（大量的時間）」製作的遊戲。在中國國內，一直以來都沒有公認達到3A水準的國產遊戲。

西部證券等多家券商發布報告稱，《黑神話：悟空》標誌著中國遊戲公司具備製作在全球市場競爭的高品質、高水準3A大作的能力。

▲《黑神話：悟空》8月20日正式上線。（圖／翻攝自觀察者網）

《黑神話：悟空》的爆火，也帶動了其A股概念股的大漲。截至8月20日收盤，旗天科技、中信出版觸及20%漲停，華誼兄弟上漲19.03%，浙版傳媒觸及10%漲停。

報導指出，《黑神話：悟空》發布首日，同時線上人數創下史無前例的紀錄，令市場對該遊戲的長期商業前景，表現出了濃厚的興趣。

根據Valve公佈的Steam平台最新一週銷售排行榜（8月6日至8月13日），《黑神話：悟空》名列Steam全球週銷售冠軍。此外，該遊戲在美國、新加坡、泰國、加拿大、巴西、義大利等12個國家和地區霸榜。