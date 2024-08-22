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台南人才知道「虱目魚名店」2樓被爆大違建　多次檢舉未果

圖、文／CTWANT

台南市學甲區有一間在地人的私藏名店，在網路上被評為「只有在地人才知道」、專賣虱目魚小吃的店家今年3月突然發生火災，猛烈火勢波及隔壁民宅，造成民宅毀損，但火災過後，該間店面卻被控訴，不但不願賠償鄰屋的災損，甚至還將原有的1樓違建擴增成2樓；興建過程有民眾多次向台南市政府檢舉，竟被回覆「未施工」、「未有主體結構」不算違建，直到8月初，店家硬生生將鐵皮結構初步搭建完成，讓民眾傻眼。

台南市學甲區一間在網路上被譽為「在地人才知道」的虱目魚小吃店今年3月遭遇祝融，波及一旁民宅，卻被指控在火災後未向市府申請建照，原地重起違建。（圖／翻攝畫面）

▲台南市學甲區一間在網路上被譽為「在地人才知道」的虱目魚小吃店今年3月遭遇祝融，波及一旁民宅，卻被指控在火災後未向市府申請建照，原地重起違建。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，該間虱目魚小吃店在地經營至少40餘年，甚至被美食部落客評為「只有在地人才知道的小吃店」，卻在今年3月突然傳出火警事故，火勢之猛烈造成整間小吃店當場付之一炬。事後，消防局初步調查勘驗後，認定起火原因為「柴火烹調」所致。

S男無奈站在自家已被燒毀的房屋內表示，雙方對於賠償金額談不攏，對方僅願意賠償20萬元。（圖／黃威彬攝）

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▲S男無奈站在自家已被燒毀的房屋內表示，雙方對於賠償金額談不攏，對方僅願意賠償20萬元。

一位店家的遠房親戚、S姓民眾出面控訴，小吃店火勢延燒，造成他家老宅一室一廳一衛毀損，他在接到通知後緊急趕到現場，發現老宅焦黑一片，相當心痛。起初對方承諾願意賠償，並將內裝恢復原樣，孰料如今火災過去已近半年，但對方僅將內裝拆除就沒有任何動作，且只願意賠償20萬元，與工班所估價的60萬元相差甚遠。

據悉，該處地段位於學甲區慈濟宮旁，該地則為祖輩留下，為多人共同持有，早在民國30多年就已搭建2棟鐵皮屋，分別做為虱目魚小吃店與民宅使用，而民宅前半部也租人作為店面經營，儘管均屬違建，因是早年建造而就地合法。但火災過後若要重新搭建便會成為新違建，虱目魚小吃店卻在未向台南市府申請建照的情況下，明目張膽地重新搭建，甚至還打算將原有1樓鐵皮建築擴增成2樓建築。

小吃店已從原有1樓建築擴增成2樓違建，而市府直到8月6日才張貼告示，表示該處為違建應即刻停工。（圖／黃威彬攝）

▲小吃店已從原有1樓建築擴增成2樓違建，而市府直到8月6日才張貼告示，表示該處為違建應即刻停工。

整件事情中，讓S姓民眾最為不滿的是，早在火災過後，他發現對方對於賠償態度愛理不理，一心只想趕快將房屋拆除重建，第一時間就已向台南市府檢舉，卻被市府回覆「將依違章建築處理要點辦理」，後續親自致電市府卻得到，「未發現施工，不算違建」的回覆。而3個月後，對方已開始進行整地，並有怪手等重型機具進駐，S姓民眾再次檢舉，台南市府的回應卻是「未發現主體結構，不算違建」。直到今年8月初，所有鋼梁已全面架設完成，讓S姓民眾當場傻眼。

本刊記者8月8日實際前往查看，發現現場鐵皮建物已初步搭建完成，但未有施工，鋼梁上則貼有一張2日前來張貼的A4大小通知書，載明「建物應向主管機關申請執照後始得建造，不得擅自建造、使用或拆除，請即刻停工並補辦相關合法程序」，但直至今日該處違建仍在學甲區土地上聳立。

針對上一代恩怨，當事店家不願多做回應，至於被控違建與不願賠償一事，店家表示，目前已在進行財產分割，「我們是守法的公民，一切遵照法律程序來走」。

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