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遭沃爾瑪出清持股1.445億！　京東股價「暴跌逾11%」

▲京東總部。（圖／CFP）

▲京東總部。（圖／CFP）

文／中央社

遭美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）出清持股，套現至少35億美元後，中國電商巨頭京東的股價今天一度暴跌逾11%，並緊急啟動買回自家股票。沃爾瑪原本是京東第二大股東，持有9.4%股份。

綜合界面新聞、第一財經等陸媒，美國證券管理委員會（SEC）20日披露文件顯示，沃爾瑪已完成出售所持全部京東股份。

沃爾瑪出售1.445億股京東股票，這筆大宗交易的報價為每股24.85美元至25.85美元，籌集金額最高達37.4億美元（約新台幣1195億元）。

消息一出，京東（JD）美股盤後重挫9.54%，報25.50美元。香港股市早上開盤後，京東股價一度暴跌11.5%，跌破百元大關；下午收盤仍重挫9%，報港幣102.1元（約新台幣419元）。

面對股價暴跌，京東集團中午12時在港交所發布公告稱，公司今日耗資約3.9億美元回購股票，並已充分使用今年3月批准的30億美元股票回購計畫的回購限額。

根據京東報告，截至2024年3月31日，沃爾瑪持有京東1.45億A類普通股股票和7200萬股美國存托股，共計擁有9.4%的股權和3.1%的投票權，是京東第二大股東；京東創始人劉強東則是第一大股東，擁有11.2%的股權和70.5%的投票權。

京東日前發布的第2季財報顯示，京東集團收入達人民幣2914億元（下同，約新台幣1兆3055億元），歸母淨利潤145億元，比去年同期增長69%，淨利潤率首次達到5%，超出市場預期。

對於沃爾瑪出清京東持股，據接近京東人士稱，股權投資變動不會影響到雙方任何業務層面的合作，雙方仍舊是彼此重要的戰略合作夥伴，也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。

沃爾瑪發表聲明稱，這一決定使公司能夠專注於沃爾瑪中國和山姆會員店在中國的強勁業務，並將資金配置於其他優先事項。過去8年來，京東一直是其珍視的合作夥伴，公司致力於與京東保持持續的商業關係。

有接近該交易的投資人士分析，此次交易應是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要。因為其第2季收入增速放緩，現金流減少，同時需要應對當前市場環境變化做出多元化戰略，釋放資源，優化資本配置。

京東與沃爾瑪的「蜜月期」始於2016年，當時沃爾瑪旗下1號店併入京東，同時沃爾瑪獲得京東約5%股權。以京東當時股價計算，這筆交易價格約為15億美元。此後，沃爾瑪持股快速攀升，一度超過10%。

根據當時的合作協定，京東和沃爾瑪將在多個戰略領域進行合作，除了京東將擁有1號商城主要資產外，沃爾瑪旗下「山姆會員商店」在京東平台上開設官方旗艦店。

雙方還在供應鏈端展開合作，包括擴大進口產品的豐富度。沃爾瑪在中國的實體門店也接入京東投資的物流平台「達達」和電商平台「京東到家」，並成為其重點合作夥伴。

沃爾瑪曾對外公開表示，在一些國家，沃爾瑪會自己來做全管道建設，但在中國市場，則需要找到當地的業務夥伴合作。

對京東而言，沃爾瑪不僅帶來成熟的供應鏈資源，還補充了其缺少的線下管道，有助於提升整個供應鏈效率，縮短配送時效，降低成本。與沃爾瑪的聯盟，也為京東在海外業務上省下不少力氣。

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