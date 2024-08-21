坦承「殘殺分屍42女」！肯亞連環殺手越獄了　8警疑涉案停職

▲卡魯沙坦承殺害42名女性，如今越獄成功。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

肯亞首都奈洛比（Nairobi）13名囚犯在警局牢房越獄成功，其中包括33歲的連續殺人犯卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）。此人已經坦承殺害至少42名女性，消息一出引發輿論譁然。

BBC、天空新聞報導，奈洛比警方證實，13名囚犯「在內部人士的幫助下」越獄成功。20日凌晨5時許，員警進入牢房提供早餐時，才發現大事不妙。除了卡魯沙，另外12人都是因為非法入境而被關押的厄利垂亞公民。

今年7月，奈洛比一間廢棄採石場發現9具殘缺的女性遺體，全被包裹在塑膠袋裡丟棄。受害者年紀介於18至30歲，都以同樣方式被殺害。

警方循線逮捕33歲的卡魯沙後，他坦承2022年至今殺害至少42名女性，其中包括自己的老婆。此後，卡魯沙一直被關押在某警局，法院最近才批准此案偵調期限延長7天，未料他卻越獄了。

卡魯沙被捕時，刑事調查局局長阿明（Mohamed Amin）還說，「我們在對付的是一個連環殺手，一名精神變態的連環殺手。」他如今坦言越獄事件相當不幸，「這是一名面臨嚴重指控的重大嫌犯。我們正在調查這起事件，並將採取相應行動。」

事實上，卡魯沙的駭人犯行初次被揭發時，就已經引發眾怒。肯亞民眾紛紛質疑，為什麼42個人在短短2年內遇害，還被拋棄在距離警局僅100公尺的廢棄採石場內，當局卻毫無察覺。

儘管調查仍在持續中，當時值班的8名員警，已經因為涉嫌協助越獄，遭受停職處分。肯亞獨立警察監督局（Independent Police Oversight Authority）也發起調查，釐清警方是否與這些殺戮有關。

不過，卡魯沙的律師恩德格瓦（John Maina Ndegwa）堅稱，他的客戶是被警察勒頸、嚴刑逼供，才會承認犯案，實際上是無辜的，「你可以看出來，他很苦惱、害怕又痛苦。」