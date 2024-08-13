洗腦「餓死見耶穌」429人絕食喪命　肯亞邪教教主拒認罪

▲至少429名信眾遺體被挖出，才讓肯亞邪教「佳音國際教會」的惡行惡狀曝光。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

肯亞邪教「佳音國際教會」洗腦信眾，只要把自己活活餓死，就能夠見到耶穌，導致至少429人喪生。不過，邪教教主瑪肯西（Paul Mackenzie）12日出庭時，對於過失殺人罪，堅決不認罪。

BBC報導，瑪肯西與另外94名被告，12日在肯亞第2大城蒙巴薩（Mombasa）出庭。他拒絕承認過失殺人罪，但除此之外，還面臨恐怖主義及虐待兒童指控。

檢方表示，接下來4天還會有超過400名證人出庭作證。檢察官亞米娜（Alexander Jami Yamina）向《法新社》表示，「肯亞從未發生這種過失殺人案件」，案件性質相當特殊，而被告將依據關於自殺協議的法律被起訴。

肯亞是一個虔誠的宗教國家，高達85%人民表示自己是基督教徒。這起案件曝光後，不僅在社會上引發震驚與恐慌，也被視為史上最嚴重的邪教大規模死亡案之一。

▲瑪肯西去年4月被捕。（圖／達志影像／美聯社）



瑪肯西2003年創立「佳音國際教會」（Good News International Church），2019年宣布關閉，並且鼓勵信眾跟隨自己，搬去偏遠的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）。他宣稱，世界末日將來臨，必須活活餓死才能見到耶穌，讓信徒們紛紛變賣家產、攜家帶眷絕食身亡。

受害者喪命後，都被埋在森林裡，因此本案又被叫做「沙卡赫拉森林大屠殺」。目前已經被發現的遺體高達429具，大多數都有長期飢餓與遇襲的痕跡，其中不乏孩童。

倖存者透露，根據瑪肯西的命令，孩子們應該是第一批餓死自己的人，接下來依序是未婚人士、女人、男人，最終才是教會領袖。

在這起駭人案件之前，瑪肯西就多次引發爭議。他聲稱正規教育「在聖經裡未獲認可」，是邪惡、用來敲詐錢財的產物，鼓勵孕婦分娩時不要看醫生，也不要為孩子施打疫苗，2017和2018年曾因鼓勵孩童不要上學而被捕。