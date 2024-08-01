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超陰！犯人在拘留室「接連輕生」　泰國警局傳替死鬼詛咒

▲▼超陰！犯人在拘留室「接連輕生」　泰警局傳替死鬼詛咒。（圖／翻攝自khaosod）

▲僧人在拘留室內舉行超渡儀式。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁府薩拉披警察局內的拘留室曾接連發生多起嫌犯自殺的悲劇，至今至少有3人在拘留所內自我了結。因此該警局的拘留室也被傳「鬧鬼」，甚至有人認為被下了「尋找替死鬼」的詛咒。警方1日找來4名僧人進行超渡與祈福儀式，希望能藉此淨化拘留室內的不祥之氣。

根據khaosod報導，先前曾有2名涉及傷害罪的少年被警方關押在薩拉披警察局的同一間拘留室後，於拘留室內自盡身亡。儘管在事件發生後，警方就已經找來1名僧人到此念佛經、灑聖水，舉行淨化儀式，但是今年卻又再度發生類似事件。

▲▼超陰！犯人在拘留室「接連輕生」　泰警局傳替死鬼詛咒。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼超陰！犯人在拘留室「接連輕生」　泰警局傳替死鬼詛咒。（圖／翻攝自khaosod）

一名53歲男子因涉及竊盜被捕，他7月30日被發現在拘留室內輕生死亡。經過檢查，並無發現虐待痕跡，家屬也接受自殺的說法。

薩拉披警察局局長吉拉帕·薩克松（Jiraphas Saksung）表示，為了消除大家的恐懼和疑慮，讓所有人安心，1日上午再度請來4名僧人到拘留室內舉行更大規模的淨化儀式。

這次的儀式包括傳統的蘭納祈福儀式，僧人們在拘留室內替靈魂超渡，並灑下聖水，期望能夠驅除不祥之氣，並期許為所有警員及已故犯人們的家屬帶來平安。

吉拉帕指出，為了避免再次發生類似悲劇，警方特別邀請僧人到場進行祈福和超渡儀式，希望能讓逗留在拘留室內的靈魂得到安息，遠離「尋找替死鬼」的詛咒，讓這些事件不再重演。

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