無人機投放「寄生蜂球」防害蟲　每公頃只要5分鐘「效率高10倍」

▲花蓮區農業改良場研發新型寄生蜂球，可搭配無人機進行投放作業，防治田間害蟲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為便利農民使用赤眼卵寄生蜂防治田間害蟲，農業部花蓮區農業改良場與文化大學、動植物防疫檢疫署及台糖公司合作，開發出新式蜂球，搭配無人機GPS定位投放蜂球技術，大幅提升防治效率，每公頃只需5至10分鐘即可完成投放作業，比傳統人工投放作業，效率提高6至10倍。

花蓮農改場場長楊大吉表示，赤眼蜂屬的寄生蜂可用於農作物害蟲防治，台灣早在40年前即開始把赤眼卵蜂片釘在玉米葉片上，防治玉米秋行軍蟲及玉米螟等害蟲，後來也應用在甘蔗和高粱等農作。

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楊大吉指出，以往在田間施放赤眼卵蜂，是利用人工將蜂片釘於玉米葉片背面中央，每隔10公尺1片蜂片，每公頃約放置121片，需花費1至2小時，相當耗時費工。團隊研發新式蜂球，採球體設計易拋投，搭配無人機GPS定位投放蜂球技術，可節省人力和施用時間，且球殼材質容易被土壤分解，對環境友善。新式蜂球設計已取得新型專利並完成技轉。

楊大吉說，經田間試驗發現，使用這項新技術，每公頃只需5至10分鐘即可完成蜂球投放作業，作業效率提高6倍以上，且任務投放成功率達97%，搭配低頻度施藥及正確施用蜂球時機點，可將玉米危害率減少至5%以下，未來也可應用到更多作物。





▲使用無人機投放寄生蜂球，可大幅提升農民的工作效率。（圖／記者楊惠琪攝）