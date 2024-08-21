歐巴馬挺賀錦麗1舉動超霸氣　「未立刻表態支持」原因曝光

▲美國副總統賀錦麗、前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統歐巴馬20日出席民主黨全代會，表達對於賀錦麗的支持。消息人士披露，他不僅建議賀錦麗善用既有人才，甚至主動介紹自己當年的關鍵競選幕僚。此外，他也透露了一開始沒有馬上表態支持賀錦麗的原因。

《路透社》引述知情人士說法報導，賀錦麗篤定獲得提名後，歐巴馬建議她「利用現有的競選人才庫，妳想要誰都可以。」幾天後，歐巴馬2008年與2012年的競選團隊正副經理普勞夫（David Plouffe）及卡特（Stephanie Cutter）等人，都紛紛加入賀錦麗競選團隊，「他只是想要讓她知道，她可以招募任何她認為需要的人。」

拜登剛退選時，63歲的歐巴馬等了好幾天，才公開表示支持賀錦麗，被外界謠傳2人有心結。不過，歐巴馬沒有立刻出面表態，是因為萬一提名過程競爭激烈，他不願意捲入黨內紛爭，等到沒有其他挑戰者出現時，才開始投入了這一切。

▲歐巴馬出席民主黨全代會。（圖／路透）

而《路透社》也寫道，歐巴馬的競選幕僚加入賀錦麗團隊，不僅鞏固了他對賀錦麗政治操作的影響力，也強調了他的支持，以及他仍持續影響著如今改由賀錦麗領導的民主黨。

歐巴馬20日在民主黨全代會上表示，賀錦麗與副手華茲體現「我們一起合作、互相照顧的美國」，「如果我們每個人都在接下來77天盡好自己的一分力……前所未有地合作，堅定信念，我們就能讓賀錦麗當選下一任美國總統，華茲當選下一任美國副總統，也將共同打造一個更安全、更公正、更平等、更自由的國家。」