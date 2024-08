美民主黨全代會提名「賀華配」　賀錦麗造勢連線

▲賀錦麗與副手華茲20日晚間現身密爾瓦基造勢場合。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國民主黨20日在芝加哥舉辦的全代會上正式確認副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人,在此之際,賀錦麗與副手華茲(Tim Walz)現身密爾瓦基造勢場合,遠端連線。賀錦麗說,很榮幸能被黨內提名,也感謝總統拜登。

美聯社、天空新聞等報導,賀錦麗與華茲20日並未來到芝加哥全代會的現場,但她在密爾瓦基的造勢場合上象徵性接受民主黨總統候選人提名,畫面也在芝加哥全代會現場播放。

BREAKING: Kamala Harris, while holding a rally in a sold out Milwaukee arena made a surprise remote appearance at the sold out DNC to accept the Democratic nomination.



Two giant, excited crowds!! pic.twitter.com/tHwSWyUvtT