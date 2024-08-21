美民主黨全代會提名「賀華配」　賀錦麗造勢連線

▲賀錦麗與副手華茲20日晚間現身密爾瓦基造勢場合。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨20日在芝加哥舉辦的全代會上正式確認副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人，在此之際，賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）現身密爾瓦基造勢場合，遠端連線。賀錦麗說，很榮幸能被黨內提名，也感謝總統拜登。

美聯社、天空新聞等報導，賀錦麗與華茲20日並未來到芝加哥全代會的現場，但她在密爾瓦基的造勢場合上象徵性接受民主黨總統候選人提名，畫面也在芝加哥全代會現場播放。

BREAKING: Kamala Harris, while holding a rally in a sold out Milwaukee arena made a surprise remote appearance at the sold out DNC to accept the Democratic nomination.



Two giant, excited crowds!! pic.twitter.com/tHwSWyUvtT — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 21, 2024

賀錦麗走上舞台表示，「很榮幸能成為被提名的人」，感謝拜登任內取得的成果，距離大選只剩下77天，還有很多工作要做。在賀錦麗發言期間，華茲就站在她的身旁鼓掌。

賀錦麗也談及許多議題，包括墮胎禁令。她說，若當選總統，將自豪地簽署法案恢復墮胎權保障。

其實民主黨早在8月初就已宣布賀錦麗會成為民主黨總統候選人，當時她歷經5天線上投票獲得近4600張選票，也是唯一符合投票資格的候選人，全代會則是安排唱名表決環節，也有表演，預計賀錦麗將於22日發言。

▼ 賀錦麗預計22日在全代會上發言。（圖／路透）