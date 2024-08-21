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農業部畜牧司長懸缺1年　副司長李宜謙升任：學童乳列首要政策

▲農業部畜牧司長由李宜謙真除升任 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部畜牧司長由李宜謙真除升任 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部畜牧司司長職缺自去年9月進口蛋爭議，前司長張經緯下台後，懸缺近1年，農業部近日拍板，該職缺將由畜牧司副司長李宜謙真除升任，預計8月28日正式接任。李宜謙受訪表示，已接到派令，下周生效，將把學童乳列為首要政策，下從9月下旬起，每周供應2次。

去年進口蛋爭議延燒全台，時任農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雙雙請辭，而當時掌管進口蛋專案的畜牧司前司長張經緯也調職，當時有立委指稱是「一屍三命」。司長懸缺近1年後，農業部近日才拍板決定由李宜謙真除升任。

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農業部畜牧司掌管家禽、養豬、酪農與蛋雞產業，是農業部最重要的業務單位之一，李宜謙在農業部門服務20多年，一直負責畜牧業務，曾任農委會（農業部前身）畜牧處技正、科長，農業部升格後接任畜牧司副司長。

據了解，李宜謙在進口蛋爭議期間，擔任畜牧司發言人工作，對外說明進口蛋採購、改標等爭議，以及處理過期蛋招標銷毀等善後工作，因熟悉家禽與雞蛋產業，最後出線升任司長一職。

李宜謙表示，已接任人事派令，8月28日正式接任，將把學童乳列為首要政策目標，目前已進行公開招標，預計9月下旬開始提供全國2600多所國小與附設幼兒園、逾133萬名學童，每周免費喝2次國產乳品。此外，也將持續爭取經費輔導養豬產業升級，並強化現有計畫優化家禽產業，以及嚴密監控雞蛋產銷問題。

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