首例！花20年育種「寶島甘露梨」被偷種　劉申權打贏官司獲賠90萬

▲梨農劉申權花了20年研發的寶島甘露梨，卻屢被偷接搶種，爭訟5年總算迎來勝訴。（圖／劉申權提供）

記者楊惠琪／台北報導

有「水梨界LV」之稱的寶島甘露梨，已成為國內最熱銷的梨品種，這是苗栗農民劉申權花了20年、賣田研發而成，儘管握有品種權，卻屢被侵權搶種。多年來，劉申權只提告過一名王姓農民，因對方不斷上訴，纏訟5年，最高法院在今年6月裁定，王姓農民判賠90萬元，這也是國內果樹類品種權爭訟獲勝的首例。

「台灣必須要有自己的品種！」，今年74歲的劉申權接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，過去台灣梨農仰賴國外進口的梨穗，因數量不穩定和運輸保存問題，影響種植成果，因而埋首研究，他花了20年、從2000多個雜交品種中，不斷配對研究，研發期間還遭遇921大地震，被迫賣了兩塊田，才成功研發出「寶島甘露梨」新品種，2018年取得官方認證。

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隨著「寶島甘露梨」熱銷，偷接搶種的風氣，早在梨農界蔓延。劉申權指出，從種植面積推算，目前全台種植「寶島甘露梨」的農民至少有近3000人，但願意付5萬元授權費的只有600人，僅佔5分之1，況且品種權的年限有25年，換算下來1年只要2000元，他感嘆「這麼廉價的智慧財產權，都不願遵守。」

不過，這麼多年來，劉申權也只告過一名在台中后里的王姓農民。劉申權說，王姓農民不但不願意付授權金，還到處宣傳「繳交授權金的是憨人」，讓他憤而提告，因訴訟程序繁瑣，委託專責公司處理。

經過纏訟5年，最高法院在今年6月裁定，王姓農民應賠償侵害「寶島甘露梨」品種權所得利益新台幣90萬元及不得自行生產或繁殖寶島甘露梨的種苗、收獲物，全案定讞。





▲有「水梨界LV」之稱的寶島甘露梨，已成為國內最熱銷的梨品種。（圖／劉申權提供）

「這不只是果樹類品種爭訟勝訴的首例，也象徵台灣品種權邁前了一大步」，劉申權說，品種權爭訟過程曠日費時，因屬民事案件，沒有公權力介入，得靠自行舉證，勝訴率微乎其微，這也是多數農民鋌而走險的原因。他強調，自己爭的不是賠償金，而是要讓農民有品種權、智慧財產權的觀念，才有更多人願意投入研發，而90萬元的賠償金，也只足夠他支付律師費與品種鑑定費用。

劉申權說，自己醉心研發果樹品種，除了享受研發育種的過程外，更希望研發出來的新品種能幫助農民增加收入，也帶動台灣農業向上發展。他說，台中后里有近百位經合法授權種植「寶島甘露梨」的農民，後來都買房換新車，東勢農會的農民存款，近幾年暴增好幾億，人人有錢賺，就是自己的初衷。

劉申權說，對於願意付5萬元授權費的農民，只要種植過程有問題，不管哪個縣市，他都會親自到場現勘提供諮詢，目前正蒐集各種農民種植的疑難雜症，將匯集成「寶島甘露梨」種植手冊。他還說，只要還有一口氣就會繼續研發，近期已從千餘個品種中，又研發出「金碧」及「夏月香」梨的新品種，正著手取得官方認證。

農糧署副署長姚志旺表示，依據《植物品種及種苗法》規定，農民種植時應合法取得品種授權，否則將開罰6到30萬元罰鍰，提醒農民遵守法律規定，也希望最高法院的判決，有助農民智慧財產權觀念的提升。

台灣大學生物產業傳播暨發展學系兼任教授林如森指出，隨著「寶島甘露梨」熱銷，侵權案層出不窮，這次最高法院的判決，是台灣果樹類品種權受到侵害提起訴訟獲得勝訴的第一樁，對維護植物品種權有重大意義，讓育種者願意投入時間與精力研發，有助提升國家農業競爭力。