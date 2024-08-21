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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林宜瑾案涉綠營台南內鬥？　王世堅駁斥：陳亭妃是光明磊落的人

記者杜冠霖／台北報導

今（21日）檢調搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室，並帶走一箱資料。對於相關案情，多位綠委受訪時坦言不知情。而林宜瑾在綠營台南市長初選中，支持綠委林俊憲，也有媒體質疑案情是否綠營內鬥，並直指綠委陳亭妃。對此，綠委王世堅受訪時則駁斥，陳亭妃是光明磊落的人，不會做這種小動作。

▲▼檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室 帶走一箱資料證物。（圖／記者屠惠剛攝）

▲檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

林宜瑾屬新潮流系，大學時期曾參與野百合學運，並曾為總統賴清德擔任立委時期的服務處主任，之後6連霸議員，今年才剛連任立委，從政資歷相當久。

台南地檢檢察官今率隊北上偵辦，一早在立院駐警陪同下，大動作搜索其國會辦公室，並帶走一箱資料。身為賴清德子弟兵的林宜瑾此次遭調查，外傳是因助理費案，不過，也有一說是因去年台南市議員林燕祝所舉發的標案疑雲，此次搜索的原因仍有待釐清。

今日民進黨開中常會，多位中常委在會前也接受媒體堵訪，對於林宜瑾辦公室遭搜索，民進黨立委莊瑞雄坦言毫無所悉，他也反問媒體，「我不知道你要問七樓（黃珊珊）還八樓（林宜瑾）？」

媒體詢問，相關案情是否涉及綠營台南內鬥？莊瑞雄表示，這是胡說八道，司法案件不宜評論，也是媒體報導才知道，司法案件也不會看哪是一區域。

而有媒體提問，綠營台南市長初選廝殺激烈，林宜瑾與立委林俊憲結盟，該消息是否為陳亭妃陣營釋出？綠委王世堅駁斥，陳亭妃是光明磊落的人，不會做這種小動作，內鬥一說絕對是誤傳，陳亭妃跟這件事完全無關，絕對是誤傳，該自己做的自己受。。

對於相關案情，林宜瑾則發聲明表示，她向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情，司法將證明她的坦蕩。

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