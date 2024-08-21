林宜瑾遭搜索涉「台南幫內鬥」？　陳亭妃：我沒那麼厲害啦！

▲檢調搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室 帶走一箱資料證物。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）檢調搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室，並帶走一箱資料。對於相關案情，多位綠委受訪時坦言不知情。而林宜瑾在綠營台南市長初選中，支持綠委林俊憲，也有媒體質疑案情是否綠營內鬥，並直指綠委陳亭妃。對此，陳亭妃今出席民進黨中常會，受訪時表示，「我沒那麼厲害啦！」她也強調今天是來開中常會，重申三次「開中常會比較重要」後便搭電梯離去。

林宜瑾屬新潮流系，大學時期曾參與野百合學運，並曾為總統賴清德擔任立委時期的服務處主任，之後6連霸議員，今年才剛連任立委，從政資歷相當久。

台南地檢檢察官今率隊北上偵辦，一早在立院駐警陪同下，大動作搜索其國會辦公室，並帶走一箱資料。身為賴清德子弟兵的林宜瑾此次遭調查，外傳是因助理費案，不過，也有一說是因去年台南市議員林燕祝所舉發的標案疑雲，此次搜索的原因仍有待釐清。

對於相關案情，林宜瑾則發聲明表示，她向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情，司法將證明她的坦蕩。

而不少藍營媒體人直指，相關案情牽涉綠營台南市長選戰內鬥，更劍指綠委陳亭妃，陳亭妃今下午出席民進黨中常會，會前被媒體追問時表示，「我沒那麼厲害啦！」她也強調今天是來開中常會，並重申三次「開中常會比較重要」。

對於相關案情，陳亭妃表示，自己真的不清楚，基本上是來開中常會，中常會比較重要。隨後便搭乘電梯離去。