林郁婷接「1產品」代言！粉絲驚喜哭：沒有人比妳更適合

▲林郁婷回台後行程滿檔。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣拳后林郁婷出征巴黎奧運時，展現謙虛且堅毅的一面，在57公斤級女子拳擊項目摘金，不管是賽事表現，還是私下個性都超圈粉。林郁婷返台後，不僅活動行程滿檔，也接了許多代言，她18日就在IG貼出一張側拍照，透露她要代言衛生棉，超殺背影讓粉絲大暴動。

林郁婷18日在IG貼文，文中表示「感謝超過十年的好朋友，陪我十年磨一拳！」透露將有全新代言，粉絲們可以期待，最後還用hashtag標註「衛生棉」。貼文一出，就有粉絲驚喜直呼，「還真的代言衛生棉了！我們台灣的女兒真的超棒～這可是打從一堆破事爭議以來，粉絲不斷敲碗的一個代言廣告啊！」

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許多人也紛紛點頭，「太值得支持了吧！用新台幣讓它下架！」「找郁婷代言真的很適合」、「必須要買爆，沒有人比你更適合這個代言了」、「想買但（月經）還沒來」、「代言衛生棉愛死！」還有人忍不住開酸，「建議把衛生棉拿去貼J.K羅琳的嘴。」

另外，林郁婷還曬出棚內側拍照，一張手揹在背後的背影照，令大票女粉暴動，「婷婷代言什麼我都買！（房子先不要嘿）」「好帥啊！買起來」、「我這輩子只買這牌了！（開玩笑）」「希望郁婷還是要好好休息，別忘了留給自己一些me time」、「這組照片好好看！」

▼林郁婷的背影照讓女粉暈爆。（圖／翻攝自IG／boxing_ting）