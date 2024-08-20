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社會 社會焦點 保障人權

恐怖CO2外洩17人中毒送醫　海龍離岸風電：安全是核心價值

記者唐詠絮／彰化報導

「海龍離岸風電」今年4月在彰濱線西地區才風光舉辦啟動典禮，海龍二號預計明年將完成風機組裝，豈料海龍三號今天上午在施作消防用二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成17人中毒送醫，其中3人失去意識，送醫後恢復心跳，海龍離岸風電公司強調，「『安全』是我們最重視的核心價值」，後續將與東元及相關部門配合，並妥善照顧受影響人員。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫二氧化碳外洩，多達17人送醫。（圖／民眾提供）

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，現場畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

海龍離岸風電計畫表示，今日(8/20)上午10點左右於海龍彰化陸域降壓站發生了工安相關的氣體外洩事件，現場人員立即通報警消並依照急救措施進行處理，並迅速停止氣體外洩。根據目前掌握的資訊，該事件疑似因工地現場消防用二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成17名人員受到影響，目前分別在彰濱秀傳紀念醫院、童綜合醫院、彰化秀傳紀念醫院、鹿港基督教醫院以及彰化基督教醫院就醫。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，14人送醫。（圖／消防局提供）

海龍計畫於第一時間與現場人員及承包商東元電機聯繫，後續將與承商及相關部門配合，詳細調查事件發生始末，並妥善照顧受影響人員。並強調「安全」是該公司最重視的核心價值，待釐清事件發生原因後，海龍計畫將與承商採取改善措施，落實最高環安衛標準。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，14人送醫。（圖／消防局提供）

此起事件也是彰化自有離岸風電以來的首件重大工安意外，縣府勞工處表示，有關勞檢業務和工安意外裁處，相關權責均在勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心（簡稱「中區職安中心」），縣府勞工處已在第一時間進行關懷慰問，後續也會指派職災專業服務人員協助受災勞工向雇主請求職災補賠償相關事宜及提供法律諮詢服務。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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