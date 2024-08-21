海龍風電CO2外洩3命危！醫師請家屬「做最壞打算」…妻當場軟倒

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣彰濱地區「海龍離岸風電」20日發生工安意外，現場在裝設二氧化碳鋼瓶時，傳出56支氣體外洩，密閉空間內空氣瞬間被大量二氧化碳擠出，造成17人中毒送醫，其中3人當場失去心跳，經送醫搶救後仍未脫離險境。命危的58歲劉姓男子由彰濱秀傳收治，昏迷指數僅3，稍早醫師向劉妻說明病情時，請她做好「最壞打算」，劉妻一聽當場軟倒，立即被兒子扶到一旁沙發上休息。

▲海龍離岸風電計畫發生鋼瓶二氧化碳外洩事故，造成3人重傷命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起二氧化碳外洩事故造成3人命危，目前3名傷者仍在加護病房搶救，其中彰濱秀傳收治2名傷者，58歲的劉姓男子，雖目前恢復心跳，但昏迷指數僅3(最低)，目前使用氧氣、低溫療法治療中，升壓劑已上到最高劑量；另名傷者是24歲的呂男，昏迷指數9，因躁動有使用鎮定劑，高燒40度使用冰毯機治療中。

在事故發生後，劉妻情緒十分悲痛，泣訴與丈夫結婚多年，育有2個30多歲的兒子，昨天早上丈夫還買早餐給她，一個活生生的人，沒想到出門去工作、再接到電話就已躺在加護病房。

今午醫師集合劉男家屬說明病情，表示急救後出現一些併發症，且目前昏迷指數是對低的3分，屬於深度昏迷，預後相當不佳，已經使用了最高的升壓劑，但狀況仍不見轉機，因此請家屬要做好「最壞打算」。人站在醫師面前的劉妻聽到這句後，當場頭向後一仰、整個人軟倒在地；一直站在後方扶著媽媽的兒子見狀，也立刻蹲下攙扶住已經崩潰的母親，並將她帶到一旁沙發上休息。

▲▼劉妻聽聞醫師說要做「最壞打算」後，頭向後一仰，當場軟倒。（圖／記者唐詠絮翻攝）