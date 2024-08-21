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彰化海龍離岸風電CO2外洩！3人昏迷指數3進加護　最年輕僅19歲

▲彰濱海龍離岸風電疑鋼瓶CO2外洩已8人送醫。（圖／民眾提供）

▲彰化海龍離岸風電計畫發生二氧化碳外洩，17人吸入中毒，其中3人仍命危。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、游瓊華、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣線西「海龍離岸風電」20日上午發生重大工安意外，員工在裝設二氧化碳鋼瓶時，56支氣體外洩，造成17人吸入中毒，其中3人命危送醫搶救，經急救後皆已恢復呼吸心跳，但昏迷指數僅有3，仍有生命危險，目前均在加護病房與死神搏鬥中，其中最年輕的簡男僅19歲。

海龍離岸風場陸域降壓站昨日上午10點17分在裝設二氧化碳鋼瓶時，發生氣體外洩意外，讓工人來不及反應，17名台籍員工來不及逃出，吸入大量二氧化碳，分別送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合急救，有人傷勢較輕已自行出院，其中3人一度沒有生命跡象，送醫後雖已恢復心跳，但目前昏迷指數均為3，仍有生命危險。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，現場畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

一度命危的3人，送往鹿基醫院的賴男（38歲）CPR 6分鐘後恢復心跳、血壓，因傷者呈現二氧化碳中毒窒息現象，給予高濃度氧氣治療，雖然今早病情較昨日進步，但仍有肺部損傷及酸血症問題，昏迷指數3，目前仍在加護病房持續以升壓劑、氧氣治療；簡男（19歲）送往童綜合醫院急救後，雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數3分，仍有生命危險。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，送往彰濱秀傳的3人，到院時命危的劉男（58歲），現在雖恢復心跳，但昏迷指數仍然只有3分，目前使用氧氣、低溫療法治療中，升壓劑已上到最高劑量；呂男（24歲）昏迷指數9，因躁動有鎮定劑使用，高燒40度冰毯機治療中；趙男（24歲）意識清醒，預計今日出院。

送往彰化秀傳的洪男（18歲）、陳男（50歲）、謝男（39歲），昨日做完高壓氧治療之後就先出院，後續需回門診追蹤並做高壓氧治療；送往童綜合醫院的王男（58歲）、潘男（58歲）目前生命跡象穩定，持續觀察治療中。

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