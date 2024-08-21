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賴清德再向中國喊話「願意交流合作」　對等尊嚴下達到台海和平

▲▼總統賴清德21日出席凱達格蘭論壇。（圖／記者陶本和攝）

▲總統賴清德21日出席凱達格蘭論壇。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日出席凱達格蘭論壇時，以全英文發表演說。他在演說中再次重申「和平四大支柱行動方案」，其中包括穩定而有原則的兩岸關係領導能力；他強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀，只要在對等尊嚴的前提下，我們願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。

賴清德表示，每年的凱達格蘭論壇，都是印太區域對話交流的重要平台，今年邁入第8屆，所討論的主題，包括「台海安全」、「經濟安全與經濟脅迫」，以及「數位民主之實踐與挑戰」，都是當前全球民主國家，共同關切的議題。台灣很願意跟各國，進行更深入的交流合作。

賴清德表示，過去幾年來，威權主義的擴張，越來越具侵略性，已經是全球性的挑戰。俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北韓威脅東北亞區域的和平穩定，中東地區也出現戰火，也看到中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋、日本海，進行海空聯合軍演，對周邊國家進行軍事恫嚇，破壞區域的和平穩定。

賴清德表示，中國更將貿易武器化，對台灣、日本、南韓、澳洲、立陶宛、加拿大等國家，進行施壓、恐嚇的政治操作。這種單方面的經濟脅迫行為，相信在座的澳洲和立陶宛朋友們，應該更能感同身受。

賴清德指出，中國發動混合戰，透過網路攻擊、認知作戰、假訊息、政治干預等手段，對各國進行滲透，並且試圖影響台灣和其他國家的選舉。中國也企圖利用網路與科技，擴張數位威權主義，影響全球民主發展。

他說，中國擴張威權主義的對象，不限於台灣；中國經貿施壓的受害者，也不只有台灣，中國是企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序。區域及全球民主國家，需要更加團結，採取具體的行動，相互合作，才能抵抗威權主義的擴張。

賴清德表示，台灣位在第一島鏈，直接面對來自中國的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持台海的和平穩定。

賴清德表示，第一，是強化國防力量，將持續推動國防改革，提高國防預算，透過國防自主與軍購併行的方式充足武器裝備，並且建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛韌性，來增強國防實力，展現自我防衛的決心；第二，是建構經濟安全，中國在國際社會打壓台灣的生存空間，阻撓台灣和其他國家簽署貿易協定、加入區域經濟，但台灣依然堅定地走向世界。

賴清德說，這些年來，台灣的經濟發展，持續布局全球、分散風險，大幅降低對中國的依賴。台灣對外投資，中國的佔比，2010年是百分之83.8，去年降至百分之11.4，創下歷史新低；台灣對外出口，中國的佔比，2010年上半年是百分之43.1，今年上半年降至百分之31.2，更是近22年以來同期新低。

賴清德表示，希望透過新的貿易協定，促成貿易多元化，有更強的經濟韌性，來面對經濟脅迫。目前，「台美21世紀貿易倡議」，首批協定已經完成簽署，也進入第二階段談判。台灣和加拿大，也完成簽署投資協議，這是我們布局北美市場重要的一環。

賴清德表示，台灣和英國，已經簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議，這是台灣第一次跟歐洲國家，建立進一步經貿關係的框架基礎。另外，台灣推動新南向政策，也有具體的成果，今年上半年，台灣對新南向18國的出口，達到502億元，創下歷年同期新高。未來，台灣也會繼續爭取加入CPTPP，希望跟區域國家，創造更豐碩的經貿成果，共同提升經濟韌性。

賴清德說，第三，是和民主國家強化夥伴關係，台灣將在各領域，推動價值外交，加深跟民主夥伴的合作。這次論壇將討論，台灣半導體，在穩定全球供應鏈所扮演的角色。我們會持續跟民主夥伴，一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進全球繁榮發展。

賴清德表示，我們也會在國防安全，跟各國加強交流合作，跟民主國家肩並肩，發揮嚇阻力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

賴清德說，第四，是穩定而有原則的兩岸關係領導能力，他強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀。只要在對等尊嚴的前提下，我們願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。

賴清德表示，台灣有決心，成為促進世界民主、和平、繁榮發展的關鍵力量。我們衷心希望，民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，群策群力，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值。

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