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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點評賴清德上任三個月政績　藍委8字揭為何得不到「鐵粉的心」

▲▼立委游顥、黃建賓 張嘉郡召開「萬物齊漲，該漲的不漲，不該漲的一直漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

繼前海基會董事長鄭文燦涉貪入獄，交通部長李孟諺又遭爆料多年婚外情黯然下台，外界直指民進黨派系鬥爭再起。國民黨立委黃建賓今表示，賴清德就職至今正好三個月，未見花心思解決民生問題，「政績」只有八個字—「清算異己，選舉治國」，黃建賓並提出三項重大民生議題，呼籲賴清德「專心治國好嗎？」

黃建賓指出，距離賴清德520就職總統至今，正好三個月，台灣有變得更好嗎？有朝著更好的方向在前進嗎？執政者有花心思在解決民生問題嗎？以上幾個問題，從台灣民意基金會民調顯示，賴清德總統職務表現贊同率持續下探，甚至流失近百萬鐵粉，已可清楚得知答案，而賴總統最令人印象深刻的「政績」，就是八個字—「清算異己，選舉治國」。

黃建賓表示，對外，民進黨持續選戰的鬥爭手段，透過府、院、黨甚至側翼，對在野黨潑髒水，阻擋多數民意盼望的國會改革，攔下賴清德不滿意的法案。對內，民進黨派系鬥爭見刀見骨，先是「大阿哥」鄭文燦因涉嫌貪汙，一夕之間從賴清德的頭號威脅者，變成了階下囚；現又有被認為系出「蘇系」的李孟諺，遭爆料多年婚外情，上任僅92天就黯然下台。

身為台東唯一一席立委，黃建賓感嘆地說，「我不在乎賴清德總統，下一個想要處理誰，民眾也不想知道。我們只想問，對於花蓮強震後，東部地區觀光一落千丈，甚至被稱為史上最慘，政府有何復甦規劃？東部農產因運輸受阻，成本大幅提升，政府如何提供農友協助？花東人苦苦期盼的一條安全回家路，政府到底何時才要實現？」

黃建賓表示，以上三個問題，無關派系鬥爭、非關政黨攻訐，全都是與民眾息息相關的重大民生議題，「賴總統，人民真的不在乎下一個你要處理誰，但選舉已經結束了，請好好回到總統的本職，為了人民，專心治國好嗎？」
 

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