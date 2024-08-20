海龍CO2外洩17人中毒！38歲男救回陷昏迷　找嘸親人院方盼集氣

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣線西「海龍離岸風電」今(20)日上午發生員工在裝設二氧化碳鋼瓶時，56支氣體外洩，造成17人吸入中毒，其中3人命危送醫搶救，所幸皆已恢復心跳，其中一名傷者賴男(38歲)，經鹿基醫院急救6分鐘後恢復心跳、血壓仍不穩定，仍陷入昏迷，目前在加護病房急救中，警方依據身分資料，尚未聯絡到他的親人，院方希望外界集氣，盼他盡快脫離險境。

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

海龍計畫今年4月啟動離岸工程，目前海龍二號正在進行陸上變電站及水下基礎施工作業，預計明年完成風機組裝，而海龍三號則施作陸上變電站施工（與海龍二號共用），工程預計明年進行水下基礎施工作業及風機組裝。

海龍離岸風場陸域降壓站今天上午10點17分在裝設二氧化碳鋼瓶時，發生氣體外洩意外，讓工人來不及反應，17名台籍員工來不及逃出，吸入大量二氧化碳，有的缺氧昏迷，送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合急救後，有的已自行出院，其中有3人一度沒有生命跡象，所幸送醫後已恢復心跳，仍在醫院觀察救治中。

另外，一度命危的3人中，送往鹿基醫院的賴男（38歲），經相關單位依據身分資料協助通知家人，至今仍找不到親屬，院方希望各界集氣，讓傷者盡快甦醒恢復健康。

目前已知的14名傷患名單分別為：呂男(24歲)、趙男(24歲)、劉男(58歲)命危，送彰濱秀傳；曾男(31歲)、洪男(27歲)、賴男（38歲）命危，送鹿基；簡男(35歲)命危、潘男(55歲)、王男(58歲)送童綜合醫院；楊男(54歲)、陳男(53歲)送彰基；洪男(18歲)、陳男(50歲)、謝男(39歲)送彰化秀傳。3名命危男子皆已恢復生命跡象。