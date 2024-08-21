挖小嫻3年前賣雞翅「1隻40元」　Cheap開酸：別怪大家不去墾丁

▲小嫻發文問粉絲「都不來墾丁玩了嗎？」（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

一間在墾丁經營21年的美式餐廳日前宣布結束營業，引發台人議論，討論起墾丁觀光走下坡現象。藝人小嫻就在社群網站發文，「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」還加上一個含淚的emoji，為墾丁觀光發聲。不過，百萬網紅Cheap便挖出小嫻過去賣雞翅的事，直言「就別怪大家不去了！」

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▲小嫻為墾丁觀光發聲。（圖／翻攝自IG）

Cheap昨（20）日在粉專發文，開頭就用hashtag表達要談「#墾丁國旅崩盤！」文中點名小嫻應該知道問題出在哪，「三年前在墾丁賣兩節翅，沒有小棒腿的兩節翅喔，還是三年前的物價，賣人家40$」。Cheap就說，「墾丁大街賣40$，我覺得可以啦，就別怪大家不去了。」

最後他還虧墾丁物價，「黃仁勳敢吃一人8000元的私廚，但不敢挑戰墾丁的滷味，就怕沒錢回美國。」事後又在留言區附上一條PTT連結，是許多網友嫌金剛、小嫻的雞翅太貴，讓小嫻傷心哭出來的新聞。

貼文引發討論，「一直不懂墾丁為什麼要這麼貴，又是不是外島物資需要特殊運送」、「不是去墾丁玩，是去墾丁被玩」、「我還以為是一對小翅40，結果是一隻？」「我會去墾丁，但是吃的就不會去消費」、「記得10幾年前夾ㄧ盤3、400多，當下就嚇到了。之後一律吃麥當勞」、「黃仁勳在墾丁用8000塊買滷味，大概只能夾8個料吧？」「墾丁最省錢的麥當勞都關門了。」