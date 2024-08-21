特大美式買10送8、厚乳拿鐵8杯下殺！超商咖啡零食限時優惠必收

▲7-11咖啡優惠來了！特大美式「買10送8」超划算。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡重度使用者必囤！7-ELEVEN 今（21）日起至8月31日，限時11天在「OPENPOINT行動隨時取」推出多組咖啡寄杯優惠，包括「特大杯美式買10送8」、「厚乳拿鐵8杯省190元」、「西西里檸檬咖啡系列8杯最多省210元」等。萊爾富也推出「限時殺5日」多項商品買1送1，美廉社也有周末大杯濃萃咖啡買1送1。

★7-11 夏季CITY咖啡優惠

7-11即日起至8月31日限時11天，針對夏季限定咖啡、人氣咖啡推出多組優惠，像是日式甜點系飲品「和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪其朵」任選2杯99元（原價180元），每日每位會員限購2組，可兌換至9月30日。

▲7-11全新「和風葛粉拿鐵系列」特大杯2杯任選99元。（圖／業者提供）

「西西里風檸檬咖啡系列」、「厚乳拿鐵」、「大杯卡布奇諾」等都有8杯特惠組合，最多可省210元，可兌換至10月30日。「特大杯美式」更是一口氣買10送8，等於一口氣省下480元，冰熱不限，每日限量開賣，可兌換至11月30日。

▲▼7-11夏季咖啡優惠。（圖／業者提供）

日期：8月21日至8月31日

特大杯美式，買10送8，原價1080元，省480元。

西西里風檸檬咖啡系列8杯組，最多省210元。

香橙果纖風味氣泡咖啡8杯組，最多省210元。

厚乳拿鐵8杯組，原價520元，省190元。

大杯卡布奇諾8杯組，原價440元，省140元。

一顆檸檬紅茶8杯組，原價480元，省150元。

一顆檸檬青茶8杯組，原價480元，省150元。

★萊爾富「限時殺5日」

萊爾富這周「限時殺5日」照樣有多樣商品買1送1，包括茶飲、餅乾、泡麵等都有，此外「KitKat草莓味消化餅」更是一口氣從原價159元，下殺到特價49元；還有Hi Cafe現做冰泰式奶茶特價49元，適合趁機嚐鮮一波。

▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供）

日期：8月21日至8月25日

冰泰式奶茶 原價55元，特價49元。

立頓培茶歐蕾，原價35元，第2件10元。

波蜜元氣美茶、亮妍紅烏龍茶 500ml，原價35元，買1送1。

KitKat草莓味消化餅分享包，原價159元，特價49元。

家樂氏纖穀脆40g，原價59元，買1送1。

Gery厚醬起司蘇打餅，原價49元，買1送1。

農心爽口海鮮味烏龍麵，原價49元，買1送1。

靠得住抑菌好棉褲L號2片，原價118元，特價30元。

★全家

全家便利商店即日起至8月25日，多款商品「買1送1」，零食、飲料、生活用品都有。人氣Let's Cafe大經典拿鐵第2杯10元。

▼全家超商限時優惠。（圖／業者提供）

★美廉社周末優惠

美廉社自8月22日起至9月17日，推出咖啡、水果促銷優惠，包括「大杯經典拿鐵」原價55元，特價35元。「中杯咖啡」搭配茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉（任選），可一杯現折20元。

8月23日至8月25日加碼周末限定優惠，「大杯濃萃咖啡」買1送1（原價50/60元），自備環保杯再省5元。其他還有當季水果促銷「台中東勢寶島甘露梨」400g， 2顆129元。

▲美廉社周末限定「大杯濃萃咖啡」買1送1。（圖／業者提供）

▲▼8美廉社月22日起至9月17日，推出咖啡、水果促銷優惠。（圖／業者提供）