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7-11推出全新「水蜜桃思樂冰」還能加爆爆珠！限時3天「買1送1」

▲▼7-11推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」口感更有嚼勁。（圖／業者提供）

▲7-11推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」更有嚼勁。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11思樂冰將推出全新口味「水蜜桃思樂冰」，9月4日至10月1日限定開賣！另有「水蜜桃爆爆珠」使用桃園拉拉山水蜜桃果汁製成，可自行幫思樂冰加料變成「水蜜桃爆爆珠思樂冰」。另外，8月23至25日，限時3天憑icash Pay支付，思樂冰特大杯全口味「買1送1」，OPENPOINT行動隨時取也有多杯優惠。

▲▼7-11推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」口感更有嚼勁。（圖／業者提供）

▲7-11推出全新「水蜜桃思樂冰」，搭配「拉拉山水蜜桃爆爆珠」口感更有嚼勁。（圖／業者提供）

7-11自去年7月起陸續擴大導入「思樂冰」，目前拓展近1500家門市，並持續透過獨家口味、好康優惠、聯名新喝法等來創造新鮮感。9月4日至10月1日將推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，整體風味新鮮順口、甜而不膩，每一口都充滿清涼和甜美。

▲▼7-11推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」口感更有嚼勁。（圖／業者提供）

▲購買「拉拉山水蜜桃爆爆珠」後，可自行加入思樂冰中。（圖／業者提供）

不僅如此，9月18日起再與「桃園好農」合作，推出最佳搭配的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，每一顆爆爆珠都充滿了鮮榨水蜜桃汁，咬下去瞬間，濃郁香氣綻放，帶來前所未有的味覺享受，限時嚐鮮價15元（原價19元），購買後可自行加入思樂冰中，數量有限，售完為止。

為了歡慶「思樂冰」擴大宣傳滿周年，8月21日起推出全新LOGO製作的隨身瓶，以噴墨意象搭配毫不拘束的氛圍，呈現潮流感，顧客購買任一規格思樂冰1杯，即可用119元加購價獲得1個思樂冰隨身瓶（款式任選，單筆限加購一次），滿足夏天隨時隨地想喝思樂冰消暑，搭配隨身瓶再享自帶杯折價5元。

▲▼7-11推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」口感更有嚼勁。（圖／業者提供）

▲為了歡慶「思樂冰」擴大宣傳滿周年，8月21日起推出全新LOGO製作的隨身瓶，買任一規格思樂冰1杯，即可用119元加購一個思樂冰隨身瓶。（圖／業者提供）

「水蜜桃風味思樂冰」原價特大杯45元、大杯39元、中杯30元，在9月4日至10月1日販售期間，每周超值五六日，享全口味「任選第2杯7折」。

另外，8月23至8月25日限時3天，憑icash Pay支付，「思樂冰特大杯全口味買1送1」。而「OPENPOINT行動隨時取」即日起至8月31日，思樂冰全口味大杯「10杯300元、特大杯10杯320元」，可兌換至10月31日。

▲▼7-11推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」口感更有嚼勁。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN支持在地好物，今年攜手「桃園好農」合作，販售桃園在地青農好物產品。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也長期支持在地好物，提供消費者便利的購買管道，除了響應政府政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，今年更攜手「桃園好農」合作，9月起在10家國道服務區門市、兩家7-ELEVEN Fresh門市，販售桃園在地青農好物產品。

★全家推出全新越式咖啡、美食

除此之外，全家便利商店將推出全新「越式咖啡」，Let's Café與越南當地必喝G7聯名，調製出超道地「越南咖啡拿鐵」，8月21日至9月17日上市期間購買1杯，就免費贈送限量G7咖啡保冷提袋，數量有限，送完為止。此外還有多款越式美食，包括火腿麵包、酸辣雞絲飯、牛肉寬粉等，8月21日起上架開賣。

▲▼全家8月21日起推出8款全新越南風味特色美食。（圖／業者提供）

▲全家開賣越南咖啡，8月21日至9月17日上市期間購買1杯，就免費贈送限量G7咖啡保冷提袋。（圖／記者林育綾攝）

除了咖啡，還推出夏日限定「南洋ABC酷繽沙」，以東南亞火紅甜品「ABC冰」(Air BatuCampur 什錦冰)為概念， 結合冰沙、椰奶、花豆、煎蕊等東南亞食材，適合在炎夏來上一杯，口感層次豐富又沁涼消暑，每一口都能體驗到獨特的東南亞魅力。

▲▼全家8月21日起推出8款全新越南風味特色美食。（圖／業者提供）

▲除了咖啡，還推出夏日限定「南洋ABC酷繽沙」。（圖／業者提供）

▲全家8月21日起推出8款全新越南風味特色美食。（圖／業者提供）

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