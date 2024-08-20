假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

記者陳家祥／台北報導

民眾黨中評會20日經過4個小時的討論，決議將對黃珊珊委員處以停權3年處分，財務長李文宗、會計師端木正開除黨籍。依照規定，黨員若經停權處分，將停止其所有黨員義務，包括選舉、被選舉權等，也就是說，黃珊珊確定無法參與2026九合一選舉。

▲民眾黨立委黃珊珊因假帳案風波遭中評會停權3年。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨中評會20日再度召開，針對2024年總統大選申報的假帳疑雲邀請3位當事人出席說明，但本日僅有黃珊珊出席，李文宗、端木正皆未出席，也沒有透過視訊方式參與。

此次會議自3點開始後，一路開了超過4個小時，黃珊珊則在主持完下午的政治獻金查帳進度記者會後，於4點左右現身，之後再約5點40分左右離開。後續中評會又開了1個多小時的會，才做出「一停二開」的結論。

民眾黨中評會透過新聞稿表示，依本黨「紀律評議裁決準則」第36條規定，裁決黃珊珊以停權上限最高3年議處，並由中評會成立專案調查小組，若後續調查有涉入案情情節重大，將再行議處。而同案競選總部財務長李文宗除名、黨員端木正除名。

中評會主委李偉華說明，黃珊珊身為總統副總統競選總幹事，今天發生這些帳目混淆不清狀況，她確實是應注意而未注意，應該要負起政治責任，因此處以停權3年處分。而黃珊珊也承諾願意負起政治責任，也坦然接受。因此即日起停權3年，包括中央委員、立法院黨團所有職務等，黨職的部分全部停職。

針對黃珊珊遭到停權3年處分，根據民眾黨規定，黨員若經停權處分，將停止其所有黨員義務，包括對黨事務及政策的建議權、黨內各級黨籍的選舉與被選舉權等。也就是說，黃珊珊目前仍有黨籍、可保有不分區立委資格，但自即日起到2027年止停權，2026不會有提名權、被提名權等，也就是確定無法再次參選。

▲民眾黨中評會經過4個鐘頭馬拉松式的會議後，由中評會主委李偉華宣布將黃珊珊處以停權三年的處分，並開除李文宗、端木正黨籍。（圖／記者湯興漢攝）