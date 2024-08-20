快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

記者陳家祥／台北報導

民眾黨中評會20日經過4個小時的討論，決議將對黃珊珊委員處以停權3年處分，李文宗、端木正開除黨籍。黃珊珊晚間也透過臉書表示，「我尊重並接受中評會所做決議」，接下來會全面清查並誠實面對所有質疑，會繼續和競總同仁共同努力釐清相關帳務，全力完成主席交辦的「清查帳務、重建信任」。

▲黃珊珊遭民眾黨中評會停權3年。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨中評會透過新聞稿表示，依本黨「紀律評議裁決準則」第36條規定，裁決黃珊珊以停權上限最高3年議處，並由中評會成立專案調查小組，若後續調查有涉入案情情節重大，將再行議處。而同案競選總部財務長李文宗除名、黨員端木正除名。

中評會主委李偉華說明，黃珊珊身為總統副總統競選總幹事，今天發生這些帳目混淆不清狀況，她確實是應注意而未注意，應該要負起政治責任，因此處以停權3年處分。而黃珊珊也承諾願意負起政治責任，也坦然接受。因此即日起停權3年，包括中央委員、立法院黨團所有職務等，黨職的部分全部停職。

黃珊珊說，今日下午到中評會針對本次競選總部帳務事件進行說明，「我尊重並接受中評會所做決議，接下來，我們要全面清查並誠實面對所有質疑」。

黃珊珊強調，她會繼續和競總同仁共同努力釐清相關帳務，全力完成主席交辦的「清查帳務、重建信任」的善後任務。