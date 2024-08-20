快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入大選假帳風暴，中評會20日經過4個小時的討論，晚間主委李偉華出面受訪表示，中評會決議將對黃珊珊委員處以停權3年處分，並由中評會組織專案小組繼續大選帳務的調查。另外，財務長李文宗、會計師端木正部分，由於事涉直接督導責任，因此重懲「除名」處分。

▲民眾黨中評會懲處結果出爐，黃珊珊遭停權3年。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨中評會透過新聞稿表示，依本黨「紀律評議裁決準則」第36條規定，裁決黃珊珊以停權上限最高三年議處，並由中評會成立專案調查小組，若後續調查有涉入案情情節重大，將再行議處。而同案競選總部財務長李文宗除名、黨員端木正除名。

李偉華表示，今天召開中評會，3位當事人僅黃珊珊出席，李文宗、端木正沒來。而今天與會委員跟黃珊珊在會議內進行多次詢答，黃珊珊也一五一十跟所有委員報告經過，「今天經過剛委員全體議決，對黃珊珊委員處以停權3年處分」，並由中評會組成專案小組繼續調查，後續若有調查出來不法，有進一步證據，還會另行處置。

李偉華說明，黃珊珊身為總統副總統競選總幹事，今天發生這些帳目混淆不清狀況，她確實是應注意而未注意，應該要負起政治責任，因此處以停權3年處分。

李偉華說，面對處分，黃珊珊也承諾願意負起責任，因為過程確實造成黨的傷害，願意負起政治責任，也坦然接受。因此即日起停權3年，包括中央委員、立法院黨團副總召所有職務等，黨職的部分全部停職。

至於同案另兩位當事人部分，李偉華說，李文宗因有直接督導責任，嚴重疏失造成黨嚴重傷害，處以除名處分，也就是開除黨籍；端木正部分，則經5位委員一致通過，處以除名處分。