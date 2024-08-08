佳格「以愛灌溉」邁入第二年　攜手H2U永悦健康、BB Truck打造「狀態很好」的偏鄉

▲佳格以愛灌溉邁入第二年，佳格食品集團攜手H2U永悦健康、BB Truck推營養教育箱認購行動，共同壯大營養影響力，左起為BB Truck品辰科技物流、博幼社會福利基金會執行長陳良枝、佳格食品集團永續長陳文琪、H2U永悅健康執行長陳俊嘉。

圖、文／佳格提供

吃的營養健康，是人們健康的基礎，佳格食品集團從本業出發，以照顧全家人的初心，提供穀物產品到奶粉、油品、保健品、乳品與成人營養品，不僅獲頒44張國家健康食品認證、是台灣擁有最多認證食品集團，旗下桂格完膳更擁有43項特定疾病配方食品查驗登記許可證(特食證)，永續長陳文琪表示「佳格從營養本業出發，陪伴每個人把自己當成可持續發展的目標、持續健康，打造狀態很好的自己」。

佳格落實公司治理、創造適合各年齡層需求的產品，在最新全台公司治理評鑑中獲得不分類上市公司排名前6%~20%，同時為確保永續行動發揮正向的成果，今年也首度導入影響力評估 (SROI)，並與更多「永續的創造者」，如 H2U 永悦健康、BB Truck 共同推動營養教育箱認購與偏鄉運送，期盼一起打造狀態很好的偏鄉，攜手活出人生美好的每一刻 (A Lifetime of Well-being)。

佳格「以愛灌溉」即日起跑：與一群「永續的創造者」共創「狀態很好」的偏鄉

佳格以愛灌溉兒少計畫在邁入第二年之際，宣布擴大範疇，在偏鄉弱勢照顧不變的基礎上，加入全台國小學童營養教育。偏鄉弱勢學童的部分，持續與博幼社會福利基金會課輔系統合作外，今年首度辦理課輔老師營養教育工作坊，預計培養40位種子教師。佳格期盼與地方「永續的創造者」們共同攜手以教案教具、營隊課輔、營養教育箱，協助偏鄉學童五育均衡，邁向「狀態很好」的人生；

全台國小營養教育部分，由師範大學家庭研究與發展中心主任林如萍教授擔任評審長，徵集營養教育、食農教育、體育活動三大主題教案，再邀請知名插畫家查理小姐設計色彩繽紛兼具童趣的營養作業本及教具墊板，今年預計配發1.8萬份 (包含8,000本作業本、10,000份墊板)，其中墊板開放申請後72小時即額滿，總計超過百間國小受惠。

▲佳格2024上半年新品斬獲多、今再宣布以愛灌溉兒少計畫納入一般學童營養教育，暑假起推出營養教具，即日起全台1.6萬名學童受惠。

H2U永悦健康、BB Truck推營養教育箱認購與偏鄉運送 100 大診所響應

佳格食品集團持續以永續行動推動產業鏈、永續行動之利害關係人共同參與！今年攜手H2U永悅健康、BB Truck共同推動營養教育箱認購行動，H2U永悅健康董事長暨執行長陳俊嘉表示「H2U永悅健康將以旗下全頻道的資源推動理念實踐」。

BB Truck品辰科技物流不僅支援全台偏鄉物資運送、更導入車隊里程換算碳排，響應氣候行動、購買碳權以達成全專案運送里程碳中和。認購行動即日起於早安嚴選、佳格健康購開放，連結見下，歡迎民眾踴躍響應： https://growwithlove.sfworldwide.com/

▲佳格期盼與地方「永續的創造者」們共同攜手以教案教具、營隊課輔、營養教育箱，協助偏鄉學童五育均衡，邁向「狀態很好」的人生。

不做一次性公益 佳格以愛灌溉宣布導入影響力管理評估 每1元創造2.51~4.5元社會價值

為確保永續行動發揮正向的成果，今年佳格正式導入影響力管理評估，數據結果也呼應博幼第一線觀察，不僅在消除飢餓、增進健康福祉具備正向成果，更因為物資透過課輔老師分享給弱勢家庭，也提升老師與家長的彼此信任、以及第一線工作者成就感，總體專案創造2.51~4.5倍社會價值，實際數據將於完成第三方國際認證後揭露。

國際社會價值學會資深執業師暨臺中教育大學社會企業中心執行長柯勇全表示，佳格以愛灌溉兒少計畫此次的評估成果與正向效益非常令人振奮，若都能在今年的結構基礎上逐年檢視、監測跟評估修正，將是台灣少見非一次性慈善的永續行動，「不做一次性的慈善、這才是負責任的公益」，也期盼臺灣能夠越來越好。