　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你想在哪把遮陽傘下乘涼？超準心測找出內心深處最渴望的東西

▲▼心理測驗,渴望,日本,自我。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有時候我們會搞不清楚自己內心真正渴望的事物是什麼，不妨透過心理測驗檢視看看。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

大家常說最不了解自己的人就是自己，許多人甚至連內心深處真正想要什麼都搞不清楚，你也是這樣嗎？不妨透過外國網站《an.an》的心理測驗，選擇想在哪把遮陽傘下乘涼，來一窺自我內心深處的渴望吧！

Q：你想在以下哪把遮陽傘下乘涼？請依直覺選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,渴望,日本,自我。（圖／翻攝自日本網站）

A：紅色遮陽傘 
B：綠色遮陽傘 
C：黃色遮陽傘 
D：藍色遮陽傘


－－－往下滑，看結果－－－－－－

－－－往下滑，看結果－－－－－－

－－－往下滑，看結果－－－－－－ 

A：「紅色遮陽傘」— 引燃鬥志的競爭對手 

你是一個對自己要求嚴格、充滿上進心的人。越是面對艱難的挑戰，你的腎上腺素就越飆升，所以你內心深處渴望的其實是一個能挑戰你、激發你更強鬥志的競爭對手。或許你沒有意識到，但你其實很想要一個能讓你全力以赴的對手，如果身邊沒有這樣的人，那麼不妨將昨天的自己視為競爭對手，每天努力超越過去的自己，你將會不斷進步。

B：「綠色遮陽傘」— 成長的試煉

你是一個溫和、討厭爭端的和平主義者，常常為了避免衝突而選擇跳出來調節場面。你的內心深處渴望的是成長的試煉。你或許不太喜歡事事只求穩定的自己，心中其實是想要有一個挑戰自我的機會，通過承擔艱難的工作或責任，你將能激發內在的鬥志，攀上更高的巔峰。

C：「黃色遮陽傘」— 可以無話不談的好友

選擇這個答案的人往往友善且擅長交際，與任何人都能快速打成一片。你內心深處真正渴望的是一個能無話不談、能夠信賴的好友。儘管你有很多朋友，但也許沒有人能讓你敞開心扉分享內心的煩惱，當你感到低落或迷茫時，你會非常希望有一位能完全信任的朋友在你身邊。

D：「藍色遮陽傘」— 美好的回憶

選擇這個答案的人通常是冷靜且認真的類型，不論做什麼事，都有一個冷靜的「自己」在內心旁觀。這樣子的你內心深處渴望的是美好的回憶，你可能特別容易被「青春」等詞語吸引，內心也渴望度過一段閃耀的時光，對於總是過著平凡生活的你來說，那些如同電影場景般的心動瞬間，會成為你生活中的能量來源。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

快訊／台南深夜自撞車禍　男子受困救出失去生命跡象

環亞大樓都更案　富邦人壽估可分配近1038億

卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

八月下旬「超強運三星座」

孩童普渡現場搗亂出事！師傅嘆：被跟了

去成人展打工超香？她秒滅火：粉絲請不要

水氣增「雨最大時間曝」　9縣市入夜颳強風到明天

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

日本超準心測！找出你內心深處的渴望

收150元現金沒檢查！外送員事後一看賺翻

AV男優片酬「最頂就是7」　來賓驚呼

好市多爆標價≠結帳金額　處理方式他氣炸

超多人常拿「2物品」擦眼鏡GG了！

更多熱門

相關新聞

自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎拜會岸田

自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎拜會岸田

隨著日本現任首相岸田文雄決定不參選下一屆總裁選舉，自民黨迎來群雄割據的「後岸田時代」，預計9月12日發布告示、9月27日投開票，儘管黨內仍須處理派閥政治、統一教會、派系資金醜聞等遺留下來的後患，但目前有11人表達參選意願，包括被視為青壯派希望的小林鷹之，參選者必須先獲得20人推薦。

壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

NHK中籍播音員稱釣魚台屬於中國　日本人氣壞

NHK中籍播音員稱釣魚台屬於中國　日本人氣壞

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

日本關東地區近4萬戶停電　原因調查中

日本關東地區近4萬戶停電　原因調查中

關鍵字：

心理測驗渴望日本自我

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面