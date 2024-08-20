你想在哪把遮陽傘下乘涼？超準心測找出內心深處最渴望的東西

▲有時候我們會搞不清楚自己內心真正渴望的事物是什麼，不妨透過心理測驗檢視看看。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

大家常說最不了解自己的人就是自己，許多人甚至連內心深處真正想要什麼都搞不清楚，你也是這樣嗎？不妨透過外國網站《an.an》的心理測驗，選擇想在哪把遮陽傘下乘涼，來一窺自我內心深處的渴望吧！

Q：你想在以下哪把遮陽傘下乘涼？請依直覺選擇。

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A：紅色遮陽傘

B：綠色遮陽傘

C：黃色遮陽傘

D：藍色遮陽傘



－－－往下滑，看結果－－－－－－

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A：「紅色遮陽傘」— 引燃鬥志的競爭對手

你是一個對自己要求嚴格、充滿上進心的人。越是面對艱難的挑戰，你的腎上腺素就越飆升，所以你內心深處渴望的其實是一個能挑戰你、激發你更強鬥志的競爭對手。或許你沒有意識到，但你其實很想要一個能讓你全力以赴的對手，如果身邊沒有這樣的人，那麼不妨將昨天的自己視為競爭對手，每天努力超越過去的自己，你將會不斷進步。

B：「綠色遮陽傘」— 成長的試煉

你是一個溫和、討厭爭端的和平主義者，常常為了避免衝突而選擇跳出來調節場面。你的內心深處渴望的是成長的試煉。你或許不太喜歡事事只求穩定的自己，心中其實是想要有一個挑戰自我的機會，通過承擔艱難的工作或責任，你將能激發內在的鬥志，攀上更高的巔峰。

C：「黃色遮陽傘」— 可以無話不談的好友

選擇這個答案的人往往友善且擅長交際，與任何人都能快速打成一片。你內心深處真正渴望的是一個能無話不談、能夠信賴的好友。儘管你有很多朋友，但也許沒有人能讓你敞開心扉分享內心的煩惱，當你感到低落或迷茫時，你會非常希望有一位能完全信任的朋友在你身邊。

D：「藍色遮陽傘」— 美好的回憶

選擇這個答案的人通常是冷靜且認真的類型，不論做什麼事，都有一個冷靜的「自己」在內心旁觀。這樣子的你內心深處渴望的是美好的回憶，你可能特別容易被「青春」等詞語吸引，內心也渴望度過一段閃耀的時光，對於總是過著平凡生活的你來說，那些如同電影場景般的心動瞬間，會成為你生活中的能量來源。