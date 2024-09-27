將成新首相　石破茂：讓日本再度成為「安全又安心的國家」

▲石破茂當選自民黨總裁，預計成為新任日本首相。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本自民黨新任總裁27日出爐，由前防衛大臣石破茂高票當選，預計將成為第102屆日本首相。他在當選後表示，決心讓日本再度成為「大家都能笑著生活，安全又安心的國家。」

石破茂在第一輪投票票數位居第二，第二輪卻反敗為勝以215票高票勝出，成為第28屆自民黨總裁，預計下周被選為新任首相。他表示，岸田文雄為了讓自民黨重生，並且再度贏得國民信任，下了很大決心，才放棄參加本屆選舉，「我們也要團結一致，做出相對的回應。」

石破茂回憶自民黨3年在野期間，他在安倍晉三擔任總裁時期，被任命為幹事長，當時的自民黨自由豁達地討論，成為公平、公正、謙虛的政黨，「我們齊心協力奪回了政權，我希望再次回到那個時刻。」

此外，石破茂也表示了自己的決心，「我將信任國民，並且以勇氣與誠心說出真相。為了再度讓日本成為一個大家都能笑著生活，安全又安心的國家，我將全力以赴。」

67歲的石破茂出身政治世家，已經代表鳥取縣第1區連續當選12次眾議員，也曾經擔任防衛大臣、農林水產大臣、自民黨幹事長等。他第5度挑戰自民黨總裁選舉，也被外界視為「最後一次」，如今終於得償所願。