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路權團體全國5地辦「零死亡願景散步節」　號召5千人上街

▲▼還路於民行人路權促進會8月24日、25日將在台北、桃園、高雄、基隆、台中舉辦「零死亡願景散步節」。（圖／記者李姿慧攝）

▲還路於民行人路權促進會8月24日、25日將在台北、桃園、高雄、基隆、台中舉辦「零死亡願景散步節」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（20日）是「還路於民大遊行」滿一周年，還路於民行人路權促進會宣布，8月24日及25日將全國串聯，在台北、桃園、高雄、基隆、台中等5地舉辦「零死亡願景散步節」，目標希望號召5千名民眾一同上街散步，盼更多人關注行人議題，推動台灣向人為本城市發展。

「還路於民大遊行」今滿周年之際，為持續推動台灣朝向人本交通與零死亡願景，還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨宣布將舉辦「零死亡願景散步節」，吳宜蒨表示，這是一場實驗性的社會運動，跳脫上街抗議的形式，8月24日到25日串連基隆市、台北市、桃園市、台中市、高雄市等五地一系列展覽與沿街散步活動。

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吳宜蒨表示，散步節的目的包括體驗步行快樂，提升步行意願，希望推動人本交通要先讓大家愛上走路，另也期盼推動步行城市和國家，去年辦一場還路於民大遊行，民眾集體抒發不滿的情緒，這次希望跳脫上街抗議形式，試試透過散步的做法看看是否會碰出新火花。

▲▼還路於民行人路權促進會8月24日、25日將在台北、桃園、高雄、基隆、台中舉辦「零死亡願景散步節」。（圖／記者李姿慧攝）

▲還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨。（圖／記者李姿慧攝）

根據規劃，台北場預計8月24日下午3時半登場，自捷運東門站5號出口出發，行經金華公園、台師大美術館後再返回東門捷運站5號出口，金華公園也將舉辦障礙賽，讓民眾體驗盲人在充滿障礙的道路上挑戰；桃園場24日晚間6時半登場，將從桃園火車站前站萬壽路出發步行到文昌公園；高雄場預計24日下午7時半從市立歷史博物館出發至駁二藝術特區內。

基隆場則是25日下午3時半從基隆火車站北站出發，經海洋廣場、仁愛市場周遭再返回基隆火車站；台中場則是25日晚間6時半從台中車站出發經台灣大道，再至梅川東路綠園道。

由於今年1月到5月行人死亡人數不降反升，吳宜蒨表示，交通部部分做法走回頭路，包括限縮檢舉項目，每天仍然有死傷事故，交通部改善力道還不夠，速度太慢，希望交通部可以再加把勁。

▲▼還路於民行人路權促進會8月24日、25日將在台北、桃園、高雄、基隆、台中舉辦「零死亡願景散步節」。（圖／記者李姿慧攝）

▲還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨。（圖／記者李姿慧攝）

國土署都市基礎工程組科長鄭惠心表示，台灣早期道路設計和開闢思考，認為開闢道路可以帶動經濟發展，設計以車本交通為主，把道路空間讓給車輛，造成現在環境不友善，94年內政部開始改變推動無障礙、行人徒步區、寧靜區等納入相關標準，95年向行政院請申請人本環境建設計畫，早期推動阻力很大，想設置或新闢人行道跟民眾溝通很困難，議員、里長帶民眾在說明會翻桌，甚至人行道做出來後，下任鄉長政見則是拆掉人行道做機車相關設施。

鄭惠心表示，CNN報導台灣是行人地獄是危機也是轉機，如果沒有這樣報導，社會不了解人行環境困境，雖然國土署想改變，但阻力依舊存在，經新聞媒體報導後，現在行政院也非常重視，要求內政部發布行人安全設施條例，相關細則10月1日也會如期發布，行政院也核定內政部跟交通部永續提升行人安全計畫4年400億元。

北市交通局副局長常華珍表示，今年也是北市交通安全年，實體人行道去年做了13條，標線型人行道做了114條，行人早開時項有900處，都是與行人安全有關的環境設施，將持續越做越好，她每天都要步行2個小時以上，超過1萬步，她也非常支持友善行人空間，希望全國一起響應。

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