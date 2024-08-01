「31歲廣達工程師」奪銀牌　他驚問：下班不累？PTT曝殘忍真相

▲右為美國選手芬克（Nic Fink）。（圖／達志／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

不少人認知，工程師是爆肝的行業！而一名網友表示，美國銀牌泳將並非職業運動員，且還是「廣達」工程師，讓他認真驚問「工程師不是下班累都累死了嗎？」文章曝光後，鄉民紛紛笑曝殘忍真相，「人家又不用輪班ON CALL」、「薪水台灣好幾倍，工時台灣1／3！」

一名網友在PTT以「為何美國的工程師可全職還奧運得牌？」為標題驚呼，100公尺蛙式得主是一名全職工程師，在他的認知與印象中，「工程師不是下班累都累死了嗎？」

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原PO所指的健將，其實就是31歲美國選手芬克（Nic Fink），他在男子100公尺蛙式中奪下銀牌，是美國奧運史上最年長獲得游泳獎牌的選手。對此，原PO也不禁拋問，「每天這麼高壓上班，休假還要練習，應該不太可能吧？」

底下網友紛紛笑回，「人家說不定天生神力啊」、「美國的工程師又不像台灣工程師是爆肝的」、「人家每天游泳上下班」、「10點上班，14點下班，再去練游泳到晚上吧」、「人家又不用輪班ON CALL」、「美國不是台奴，人家4點多就下班」、「美國才沒有爆肝文化」、「薪水台灣好幾倍，工時台灣1／3」。

還有人指出，芬克並非職業運動員，「重點是廣達的美國員工」、「那個廣達不是台灣的廣達」。

綜合外媒報導，芬克任職廣達公用事業工程服務公司（Quanta Utility Engineering Services），並擔任工程師一職，朝九晚五上班雖然忙碌，但因為熱愛游泳，他每天都把握時間加緊練習。

不過，芬克受訪透露，他並非從小練習游泳，到了高中時才開始接觸，且非常討厭晨訓與寒冷池水，但日復一日的接觸與訓練，才逐漸喜歡上游泳。

芬克曾以為「常態性的工作」可能會終結自己的游泳生涯，但他後來才發現，兩邊實際上可以獲得不錯的平衡。

而鄉民好奇芬克身為廣達員工，其實與台灣並無關聯，因為芬克任職的廣達公司主要負責業務為公共基礎建設，而台灣廣達主要負責電腦軟硬體設備。