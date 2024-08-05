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一堆竹科人下班還健身！他困惑問：體力這麼好嗎　過來人曝原因

▲運動,減肥,瘦身,濕氣,保養。（圖／pexels）

▲一位民眾發現許多工程師下班後會去運動，好奇是哪裡來的體力。（示意圖／免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯振中報導

不少在竹科工作的工程師需要加班。不過近日有名男子發現，不少在竹科工作的工程師，下班後還會去跑步、打球或健走，讓他感到相當困惑，為何這些人體力這麼好。而問題拋出以後，立即得到過來人的解答。

這名男子在Dcard上詢問，他本身是從事傳產業，每天加班時數大約為3、4小時，長時間工作下來，讓他覺得十分勞累，實在沒心情從事休閒活動。

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▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲一位民眾發現許多工程師下班後會去運動，好奇是哪裡來的體力。（示意圖／免費圖庫Pexels）

不過，他每晚8、9點下班時，經過金山街附近，卻能看到一堆人在跑步、打球，住處附近的公園也有不少人健走、遛狗，年齡目測都落在30至50歲之間，讓他感到相當困惑，按照道理來說，竹科的工作強度、壓力應該都比他大，為何還有精神從事這些活動，「難道我誤會什麼了嗎？」

對此，有不少過來人回應，「其實越是壓力大的工作，越需要規律運動調劑身心，才能維持工作效率，不然會越做越累，身體越來越糟」、「這反而才是最有效的休息方式之一」、「你在這些常所當然會看到這些人，生不如死的還在辦公室無塵室或倒在家裡」、「上班是腦袋累，運動可以放鬆大腦」、「不是運動養身心找朋友打鬧聊天就是看精神科啊，這年紀社交少了就剩運動。」

 

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